https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/adanada-kalasnikoflu-kavga-1-olu-1-yarali-1085605963.html
Adana’da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana’da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T18:59+0300
2024-07-06T18:59+0300
2024-07-06T18:59+0300
türkiye
kalaşnikof
adana
kavga
silahlı kavga
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Kavgada Kamuran Polat ve A.Ş. silahla vurularak yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Tedaviye alınan A.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan buldu.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/17-yasindaki-kiz-aldatan-sevgilisini-darbedip-bicakladi-1085605469.html
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kalaşnikof, adana, kavga, silahlı kavga
kalaşnikof, adana, kavga, silahlı kavga
Adana’da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgada Kamuran Polat ve A.Ş. silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan A.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan buldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.