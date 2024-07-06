https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/adanada-kalasnikoflu-kavga-1-olu-1-yarali-1085605963.html

Adana’da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Adana’da meydana gelen kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T18:59+0300

2024-07-06T18:59+0300

2024-07-06T18:59+0300

türkiye

kalaşnikof

adana

kavga

silahlı kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085606023_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1b7f88244987183f9906b1c6998733f2.jpg

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.Kavgada Kamuran Polat ve A.Ş. silahla vurularak yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Polat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Tedaviye alınan A.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda kalaşnikof piyade tüfeğine ait boş kovan buldu.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/17-yasindaki-kiz-aldatan-sevgilisini-darbedip-bicakladi-1085605469.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalaşnikof, adana, kavga, silahlı kavga