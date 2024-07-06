Nihat Kahveci: 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk'

Halen mi savaştasınız Türklerle ya. Bu kadar mı korkuyorsunuz Türklerden. Adaletsizsiniz. İki yüzlüsünüz. Ülkeye göre, insana göre karar veriyorsunuz 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk' sözlerine yer verdi. Bana kimse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demesin. Kusura bakmayın. Gördük adaletlerini.