https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/nihat-kahveci-halen-mi-korkuyorsunuz-turklerden-2-bin-200-yil-onceki-hareketi-yapmis-cocuk-1085594649.html
Nihat Kahveci: 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk'
Nihat Kahveci: 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk'
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Merih Demiral'a verilen karara tepki göstererek, ''Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T12:50+0300
2024-07-06T12:50+0300
2024-07-06T12:50+0300
spor
nihat kahveci
merih demiral
euro 2024
türkler
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Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, katıldığı Kontraspor kanalındaki bir programda UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen cezayı sert bir dille eleştirdi. Kahveci, UEFA'nın çifte standart uyguladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ibb-baskani-imamoglu-sessizligini-bozdu-hakkimiz-yendi-sahada-hakkimizialacagiz-1085592506.html
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nihat kahveci, merih demiral, euro 2024, türkler
nihat kahveci, merih demiral, euro 2024, türkler
Nihat Kahveci: 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk'
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Merih Demiral'a verilen karara tepki göstererek, ''Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2 bin 200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk' sözlerine yer verdi.
Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, katıldığı Kontraspor kanalındaki bir programda UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen cezayı sert bir dille eleştirdi.
Kahveci, UEFA'nın çifte standart uyguladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Halen mi savaştasınız Türklerle ya. Bu kadar mı korkuyorsunuz Türklerden. Adaletsizsiniz. İki yüzlüsünüz. Ülkeye göre, insana göre karar veriyorsunuz 'Halen mi korkuyorsunuz Türklerden? 2200 yıl önceki hareketi yapmış çocuk' sözlerine yer verdi. Bana kimse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demesin. Kusura bakmayın. Gördük adaletlerini.