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Hollanda Teknik Direktörü Koeman: Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var
Hollanda Teknik Direktörü Koeman: Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var
Sputnik Türkiye
Hollanda Teknik Direktörü Koeman, "Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynamamız gerekiyor. Karşımızda istekli iyi... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koeman, Türkiye'nin şu ana kadar oynadıkları rakiplerinden farklı bir oyun yapısına sahip olduğunu belirtti.Türkiye'nin, yüreğiyle oynayan bir takım olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve çok iyi bir oyun oynayabileceğimizi Romanya karşısında gösterdik. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" diye konuştu.Türk seyircilerinden etkilenmeyecek tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Koeman, şöyle devam etti:Maçın önemini herkesin bildiğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Bu koşullarda oynamak güzel. Birbirimizi duymak biraz zor olabilir ama herkes üstüne düşeni yaparsa sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bazen farklı taktikler deniyoruz, sürpriz yapmaya çalışıyoruz. Hava topuna iyi çıkan oyuncularımız var ama bazen rakipler de bu konuda aynı seviyede güçlü olabiliyor." ifadelerini kullandı.'Yenilmemeliyiz, maçı kaybetmemeliyiz'Sağ kanatta birkaç farklı alternatiflerinin bulunduğunu da kaydeden Koeman, şöyle konuştu:Son maçtaki seviyelerini korumaları gerektiğini anlatan Koeman, sözlerini şöyle tamamladı:Dumfries: Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyızHollandalı oyuncu Denzel Dumfries, EURO 2024'te çeyrek final maçına çıkacaklarını ve bunun için ekstra motivasyona gerek duyulmayacağını ifade etti.Kendi oyununa odaklanacağını dile getiren Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" şeklinde görüş belirtti.Kontrollü oynamaları gerektiğini aktaran Dumfries, şunları kaydetti:
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Hollanda Teknik Direktörü Koeman: Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var

23:40 05.07.2024 (güncellendi: 23:41 05.07.2024)
© AP Photo / Joan Monfort Ronald Koeman
Ronald Koeman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Joan Monfort
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Hollanda Teknik Direktörü Koeman, "Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynamamız gerekiyor. Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var ama hepimiz biliyoruz ki zaman zaman açık verebiliyorlar ve sizde doğru tercihte bulunarak bunlardan istifade edebiliyorsunuz" dedi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koeman, Türkiye'nin şu ana kadar oynadıkları rakiplerinden farklı bir oyun yapısına sahip olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, yüreğiyle oynayan bir takım olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve çok iyi bir oyun oynayabileceğimizi Romanya karşısında gösterdik. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" diye konuştu.
Türk seyircilerinden etkilenmeyecek tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Koeman, şöyle devam etti:
"Çok oyuncumuzun ve benim bu konuda tecrübemiz var. Türk takımlara karşı maçlara çıktık ve her zaman harika bir atmosferde maçlar oynandı. Yapmamız gereken topu tutmak, topa hakim olmak ve taraftarın sesini bu şekilde kısmak. Yarın da bu olacaktır ama tabi sakin kalmamız gerekiyor. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynamamız gerekiyor. Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var ama hepimiz biliyoruz ki zaman zaman açık verebiliyorlar ve sizde doğru tercihte bulunarak bunlardan istifade edebiliyorsunuz."
Maçın önemini herkesin bildiğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Bu koşullarda oynamak güzel. Birbirimizi duymak biraz zor olabilir ama herkes üstüne düşeni yaparsa sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bazen farklı taktikler deniyoruz, sürpriz yapmaya çalışıyoruz. Hava topuna iyi çıkan oyuncularımız var ama bazen rakipler de bu konuda aynı seviyede güçlü olabiliyor." ifadelerini kullandı.

'Yenilmemeliyiz, maçı kaybetmemeliyiz'

Sağ kanatta birkaç farklı alternatiflerinin bulunduğunu da kaydeden Koeman, şöyle konuştu:
"Yenilmemeliyiz, maçı kaybetmemeliyiz. İyi bir oyun oynadığımız taktirde zaten yenilgi bir sonuç olmaktan çıkıyor. Bu aşamadan sonra yarı final gelecek bizim için önemli bir fırsat. Sahaya çıkıp bu maçı kazanabiliriz. Bence Romanya'ya karşı iyi bir maç oynadık ama tabi bu rakibe de bağlı. Rakip size alan bırakıyor mu bu önemli. Romanya, Belçika karşısında zorlanmıştı özellikle sağ kanatta. Bu da birçok fırsat yarattı bizim için ve golü erken atabildik. Bu, bu takımın güçlü olduğu yanlardan birisi ama sabırlı olmanız gerekiyor çünkü rakip de bu maçı izledi ve kendi çıkarımlarını yaptı. Bize alan açtıklarında büyük hızla fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor."
Son maçtaki seviyelerini korumaları gerektiğini anlatan Koeman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Son maçtaki seviyeyi tekrarlarsak bizim için çok iyi bir turnuva olabilir. Her maç zorlu. Bütün büyük takımlar farklı maçlarda zorluk yaşadı. İngiltere son saniye gol buldu. Portekiz penaltılarla kazandı. O yüzden mücadele etmeniz gerekiyor ama son maç bize güven telkin etti. Bu seviyeyi muhafaza etmemiz lazım. Bu seviyenin altına düşersek turnuvadaki amacımızı gerçekleştiremeyebiliriz. Biz arzuyla maçı oynamak durumundayız ama maç esnasında bir takım anlar var ki oralarda sakin kalmanız gerekiyor. Rakibin çok hevesli, çok istekli olduğu dolayısıyla avantajı ele geçirdiği anlar olabilir ama bunun tersi de olabilir. Bizim bu maç için bir planımız var. Nerelerde tehlike yaratabiliriz bunları da düşünüyoruz. Bu takım, bu fırsatları yaratabilecek bir takım."

Dumfries: Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız

Hollandalı oyuncu Denzel Dumfries, EURO 2024'te çeyrek final maçına çıkacaklarını ve bunun için ekstra motivasyona gerek duyulmayacağını ifade etti.
Kendi oyununa odaklanacağını dile getiren Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" şeklinde görüş belirtti.
Kontrollü oynamaları gerektiğini aktaran Dumfries, şunları kaydetti:
"Bazen coşkuyu siz de paylaşabiliyorsunuz ama kontrollü gitmeniz gerekiyor. Konsantre çıkacağım çünkü o coşku sizi etkilemesin. Yaşla da birlikte bu durumları daha iyi okuyabiliyorsunuz. Turnuva esnasında taraftarımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bizi gerçekten güçlendirdi. Yarın bizim taraftarımızın da aynı şeyi vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın desteği tabii bizi güçlendirir."
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