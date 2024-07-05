https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/hollanda-teknik-direktoru-koeman-karsimizda-istekli-iyi-futbol-oynayan-bir-takim-var-1085582435.html

Hollanda Teknik Direktörü Koeman: Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var

Hollanda Teknik Direktörü Koeman: Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var

Sputnik Türkiye

Hollanda Teknik Direktörü Koeman, "Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynamamız gerekiyor. Karşımızda istekli iyi... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T23:40+0300

2024-07-05T23:40+0300

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spor

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euro 2024

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koeman, Türkiye'nin şu ana kadar oynadıkları rakiplerinden farklı bir oyun yapısına sahip olduğunu belirtti.Türkiye'nin, yüreğiyle oynayan bir takım olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve çok iyi bir oyun oynayabileceğimizi Romanya karşısında gösterdik. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" diye konuştu.Türk seyircilerinden etkilenmeyecek tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Koeman, şöyle devam etti:Maçın önemini herkesin bildiğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Bu koşullarda oynamak güzel. Birbirimizi duymak biraz zor olabilir ama herkes üstüne düşeni yaparsa sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bazen farklı taktikler deniyoruz, sürpriz yapmaya çalışıyoruz. Hava topuna iyi çıkan oyuncularımız var ama bazen rakipler de bu konuda aynı seviyede güçlü olabiliyor." ifadelerini kullandı.'Yenilmemeliyiz, maçı kaybetmemeliyiz'Sağ kanatta birkaç farklı alternatiflerinin bulunduğunu da kaydeden Koeman, şöyle konuştu:Son maçtaki seviyelerini korumaları gerektiğini anlatan Koeman, sözlerini şöyle tamamladı:Dumfries: Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyızHollandalı oyuncu Denzel Dumfries, EURO 2024'te çeyrek final maçına çıkacaklarını ve bunun için ekstra motivasyona gerek duyulmayacağını ifade etti.Kendi oyununa odaklanacağını dile getiren Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" şeklinde görüş belirtti.Kontrollü oynamaları gerektiğini aktaran Dumfries, şunları kaydetti:

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