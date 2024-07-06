https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/israilin-gazze-seridindeki-saldirilarinda-5-gazeteci-daha-oldu-1085600931.html
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha öldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T15:53+0300
2024-07-06T15:53+0300
2024-07-06T15:53+0300
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesi'nde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sonucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/cin-askerleri-belarusta-iki-ulke-ordulari-ortak-tatbikat-yapacak-1085599438.html
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 5 gazeteci daha öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesi'nde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.
Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sonucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.
Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edilmişti.