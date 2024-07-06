Çin askerleri Belarus'ta: İki ülke orduları ortak tatbikat yapacak
© Павел Суринов, "Ваяр"Военные Беларуси и Китая
© Павел Суринов, "Ваяр"
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ABD'nin Ermenistan'da Ermeni ordusuyla ortak tatbikat düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde Belarus ve Çin orduları, Belarus'ta ortak terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirecek.
Belarus Savunma Bakanlığı, Çin askeri birliklerinin ortak tatbikat için Belarus'a ulaştığını duyurdu.
Belarus ve Çin ordularının 8-19 Temmuz tarihlerinde yapacağı tatbikatta terörle mücadele alanında talimler gerçekleştirilecek.
Bakanlık, ortak talimin terörle mücadele alanında deneyim alışverişini mümkün kılacağını, Belarus ve Çin ordularını koordine edeceğini ve birliklerin ortak eğitimi alanındaki Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için temel oluşturacağını vurguladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile ABD'nin 'Eagle Partner 2024' (Kartal Partner) ortak tatbikatını gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetmişti.
Belarus ve Çin ordularının 8-19 Temmuz tarihlerinde yapacağı tatbikatta terörle mücadele alanında talimler gerçekleştirilecek.
Bakanlık, ortak talimin terörle mücadele alanında deneyim alışverişini mümkün kılacağını, Belarus ve Çin ordularını koordine edeceğini ve birliklerin ortak eğitimi alanındaki Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için temel oluşturacağını vurguladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile ABD'nin 'Eagle Partner 2024' (Kartal Partner) ortak tatbikatını gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetmişti.