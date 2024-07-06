https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/cin-askerleri-belarusta-iki-ulke-ordulari-ortak-tatbikat-yapacak-1085599438.html

Çin askerleri Belarus'ta: İki ülke orduları ortak tatbikat yapacak

Çin askerleri Belarus'ta: İki ülke orduları ortak tatbikat yapacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ermenistan'da Ermeni ordusuyla ortak tatbikat düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde Belarus ve Çin orduları, Belarus'ta ortak terörle mücadele tatbikatı... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T14:56+0300

2024-07-06T14:56+0300

2024-07-06T14:56+0300

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çin ordusu

belarus savunma bakanlığı

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

terörle mücadele

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Belarus Savunma Bakanlığı, Çin askeri birliklerinin ortak tatbikat için Belarus'a ulaştığını duyurdu.Belarus ve Çin ordularının 8-19 Temmuz tarihlerinde yapacağı tatbikatta terörle mücadele alanında talimler gerçekleştirilecek.Bakanlık, ortak talimin terörle mücadele alanında deneyim alışverişini mümkün kılacağını, Belarus ve Çin ordularını koordine edeceğini ve birliklerin ortak eğitimi alanındaki Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için temel oluşturacağını vurguladı.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile ABD'nin 'Eagle Partner 2024' (Kartal Partner) ortak tatbikatını gerçekleştireceğini duyurmuştu.Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki tatbikatın 15-24 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildiren bakanlık, tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barışı koruma tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki kara birlikleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askeri personelin katılacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ermeni-ve-abd-ordulari-ermenistanda-ortak-tatbikat-yapacak-1085590291.html

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