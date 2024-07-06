https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/iskender-fuzeleri-yeniden-devrede-poltavadaki-s-300-mevzisi-yok-edildi-1085594542.html

İskender füzeleri yeniden devrede: Poltava'daki S-300 mevzisi yok edildi

İskender füzeleri yeniden devrede: Poltava'daki S-300 mevzisi yok edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçleri, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini imha etmeyi sürdürüyor. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T12:46+0300

2024-07-06T12:46+0300

2024-07-06T12:46+0300

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin İskender operasyonel-taktik füze sistemiyle Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'nde bulunan S-300 hava savunma sistemi mevzisini yerle bir ettiğini bildirdi.Bakanlık, "İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi müfrezesi, Poltava Bölgesi'nin Koptevo mevkiinde bulunan Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemi mevzisine füze atışı gerçekleştirdi" dedi.Havaya uçurulan mevzide konuşlu iki S-300 fırlatma rampasının imha edildiğinin altını çizen bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uçaksavar füze birliklerinin muharebe yönetim aracı, motorlu taşıtları ve personelinin etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

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