https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-iskender-fuzesi-ukraynaya-ait-mi-24-helikopterini-imha-etti-1085483792.html
Rus İskender füzesi, Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopterini imha etti
Rus İskender füzesi, Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopterini imha etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:16+0300
2024-07-03T14:16+0300
2024-07-03T14:34+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender taktik füze sistemi, Poltava kentindeki hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait Mi-24 helikopterini imha etti.Bombardıman sonucunda Poltava'daki üste yer alan mühendis grubuna ait bir araç da etkisiz hale getirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender füzesinin Mi-24 helikopteri ile söz konusu aracı imha ettiği anların görüntülerini yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-turistlerin-bulundugu-midibus-kaza-yapti-rusyadan-aciklama-geldi-1085480312.html
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Rus İskender füzesi, Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopterini imha etti
14:16 03.07.2024 (güncellendi: 14:34 03.07.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah sistemlerini imha etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender taktik füze sistemi, Poltava kentindeki hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait Mi-24 helikopterini imha etti.
Bombardıman sonucunda Poltava'daki üste yer alan mühendis grubuna ait bir araç da etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender füzesinin Mi-24 helikopteri ile söz konusu aracı imha ettiği anların görüntülerini yayınladı.