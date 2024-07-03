Rus İskender füzesi, Ukrayna'ya ait Mi-24 helikopterini imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusuna ait İskender taktik füze sistemi, Poltava kentindeki hava üssünde bulunan Ukrayna ordusuna ait Mi-24 helikopterini imha etti.



Bombardıman sonucunda Poltava'daki üste yer alan mühendis grubuna ait bir araç da etkisiz hale getirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender füzesinin Mi-24 helikopteri ile söz konusu aracı imha ettiği anların görüntülerini yayınladı.