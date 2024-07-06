https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ingiltere-basbakanlik-konutunun-demirbasi-bas-fare-avcisi-larry-5-basbakan-devirdi-1085595709.html

İngiltere başbakanlık konutunun demirbaşı 'baş fare avcısı' Larry: 5 başbakan devirdi

İngiltere başbakanlık konutunun demirbaşı 'baş fare avcısı' Larry: 5 başbakan devirdi

Sputnik Türkiye

Hükümetin kalbinde dolaşan gri beyaz tekir Larry, beş başbakanı geride bırakarak 13 yılı aşkın bir süredir konutun demirbaşlarından biri haline geldi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T13:27+0300

2024-07-06T13:27+0300

2024-07-06T13:28+0300

yaşam

ingiltere

downing caddesi

downing street

keir starmer

david cameron

theresa may

boris johnson

liz truss

rishi sunak

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Eski bir sokak kedisi olan Larry, 2011 yılında Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden kemirgen sorununu kontrol altına almak için Downing Caddesi'ne getirilmişti ve o zamandan beri 'Baş fare avcısı' olarak görev yapıyor.Larry, dönemin başbakanı David Cameron tarafından yakındaki Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden sahiplenmişti ve 2011 yılından bu yana İngiliz hükümetinin merkezinde ikamet ediyor. İngiliz siyasetinin durumu hakkında alışılmışın dışında bir figür olan Larry, daha sonra Muhafazakar Parti liderliğindeki hükümetlerin çalkantılı döneminde başbakanlar Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a hizmet etti.Cuma günü ise son ev arkadaşı olacak olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in seçilmesiyle 6. başbakanı görmüş olacak.Larry'in hiçbir yere gitmeyeceği ifade ediliyor olsa da yakında bir arkadaşı olabileceği aktarıldı. Başbakan seçilen Keir Starmer'ın halihazırda 'Jojo' adında bir kedisi olduğu ve konuta yerleştiğinde orada yaşaması bekleniyor.Sosyal medyada da oldukça popüler olan Larry'nin X'te 870 binden fazla takipçisi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/isci-partisi-lideri-keir-starmer-resmen-ingiltere-basbakani-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-1085565554.html

ingiltere

downing caddesi

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Sputnik Türkiye

ingiltere, downing caddesi, downing street, keir starmer, david cameron, theresa may, boris johnson, liz truss, rishi sunak