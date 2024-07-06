https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ingiltere-basbakanlik-konutunun-demirbasi-bas-fare-avcisi-larry-5-basbakan-devirdi-1085595709.html
İngiltere başbakanlık konutunun demirbaşı 'baş fare avcısı' Larry: 5 başbakan devirdi
İngiltere başbakanlık konutunun demirbaşı 'baş fare avcısı' Larry: 5 başbakan devirdi
Sputnik Türkiye
Hükümetin kalbinde dolaşan gri beyaz tekir Larry, beş başbakanı geride bırakarak 13 yılı aşkın bir süredir konutun demirbaşlarından biri haline geldi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T13:27+0300
2024-07-06T13:27+0300
2024-07-06T13:28+0300
yaşam
ingiltere
downing caddesi
downing street
keir starmer
david cameron
theresa may
boris johnson
liz truss
rishi sunak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085595552_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5ac24afc5ccb2a2a6983dd63c0f8a16.jpg
Eski bir sokak kedisi olan Larry, 2011 yılında Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden kemirgen sorununu kontrol altına almak için Downing Caddesi'ne getirilmişti ve o zamandan beri 'Baş fare avcısı' olarak görev yapıyor.Larry, dönemin başbakanı David Cameron tarafından yakındaki Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden sahiplenmişti ve 2011 yılından bu yana İngiliz hükümetinin merkezinde ikamet ediyor. İngiliz siyasetinin durumu hakkında alışılmışın dışında bir figür olan Larry, daha sonra Muhafazakar Parti liderliğindeki hükümetlerin çalkantılı döneminde başbakanlar Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a hizmet etti.Cuma günü ise son ev arkadaşı olacak olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in seçilmesiyle 6. başbakanı görmüş olacak.Larry'in hiçbir yere gitmeyeceği ifade ediliyor olsa da yakında bir arkadaşı olabileceği aktarıldı. Başbakan seçilen Keir Starmer'ın halihazırda 'Jojo' adında bir kedisi olduğu ve konuta yerleştiğinde orada yaşaması bekleniyor.Sosyal medyada da oldukça popüler olan Larry'nin X'te 870 binden fazla takipçisi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/isci-partisi-lideri-keir-starmer-resmen-ingiltere-basbakani-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-1085565554.html
ingiltere
downing caddesi
downing street
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/06/1085595552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9540f2148a598958ec057b28c854786e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ingiltere, downing caddesi, downing street, keir starmer, david cameron, theresa may, boris johnson, liz truss, rishi sunak
ingiltere, downing caddesi, downing street, keir starmer, david cameron, theresa may, boris johnson, liz truss, rishi sunak
İngiltere başbakanlık konutunun demirbaşı 'baş fare avcısı' Larry: 5 başbakan devirdi
13:27 06.07.2024 (güncellendi: 13:28 06.07.2024)
Hükümetin kalbinde dolaşan gri beyaz tekir Larry, beş başbakanı geride bırakarak 13 yılı aşkın bir süredir konutun demirbaşlarından biri haline geldi.
Eski bir sokak kedisi olan Larry, 2011 yılında Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden kemirgen sorununu kontrol altına almak için Downing Caddesi'ne getirilmişti ve o zamandan beri 'Baş fare avcısı' olarak görev yapıyor.
Larry, dönemin başbakanı David Cameron tarafından yakındaki Battersea Köpekler ve Kediler Evi'nden sahiplenmişti ve 2011 yılından bu yana İngiliz hükümetinin merkezinde ikamet ediyor. İngiliz siyasetinin durumu hakkında alışılmışın dışında bir figür olan Larry, daha sonra Muhafazakar Parti liderliğindeki hükümetlerin çalkantılı döneminde başbakanlar Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a hizmet etti.
Cuma günü ise son ev arkadaşı olacak olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in seçilmesiyle 6. başbakanı görmüş olacak.
Larry'in hiçbir yere gitmeyeceği ifade ediliyor olsa da yakında bir arkadaşı olabileceği aktarıldı. Başbakan seçilen Keir Starmer'ın halihazırda 'Jojo' adında bir kedisi olduğu ve konuta yerleştiğinde orada yaşaması bekleniyor.
Sosyal medyada da oldukça popüler olan Larry'nin X'te 870 binden fazla takipçisi bulunuyor.