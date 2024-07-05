https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html

UEFA'nın Merih Demiral kararına Türkiye'den tepkiler büyüyor: 'Futbolun bağımsızlığına müdahale'

UEFA'nın Merih Demiral kararına Türkiye'den tepkiler büyüyor: 'Futbolun bağımsızlığına müdahale'

Sputnik Türkiye

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:43+0300

2024-07-05T14:43+0300

2024-07-05T15:42+0300

spor

a milli futbol takımı

merih demiral

uefa

euro 2024

servet yardımcı

cevdet yılmaz

ömer çelik

osman aşkın bak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.Kararı 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Yılmaz, "Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir" cümlelerini kaydetti.'Futbolun bağımsızlığına müdahale'UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi.Servet Yardımcı yaptığı yazılı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir" ifadelerini kullandı."Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır" değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:'UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesinin, futbolun üzerine 'siyasi baskı gölgesi' düşürdüğünü bildirdi.Çelik, UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza vermesinin son derece hatalı bir karar olduğunu vurgulayan Çelik, "UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" ifadelerini kullandı.'Cevabı yeşil sahada verecektir'Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" paylaşımında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/merih-demiral-hollanda-macinda-oynayacak-mi-kac-mac-ceza-aldi-merih-demiral-yarin-oynayacak-mi-1085562104.html

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