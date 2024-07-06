https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/hollandanin-futbol-efsanesi-van-basten-demirala-verilen-bozkurt-cezasini-yorumladi-cok-sacma-1085607334.html

Hollanda'nın futbol efsanesi Van Basten, Demiral'a verilen cezayı yorumladı: 'UEFA kim oluyor?'

Hollanda'nın futbol efsanesi Van Basten, Demiral'a verilen cezayı yorumladı: 'UEFA kim oluyor?'

Sputnik Türkiye

Hollanda Milli Takımı'nın 1990'lı yıllardaki efsane yıldızı Marco Van Basten, UEFA'nın milli oyuncumuza verdiği cezayı sert bir dille eleştirdi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T19:41+0300

2024-07-06T19:41+0300

2024-07-06T19:43+0300

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Hollanda'nın en iyi golcülerinden olarak gösterilen Marco van Basten, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı eleştirdi.Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.

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hollanda, hollanda futbol federasyonu (knvb), futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, merih demiral, bozkurt