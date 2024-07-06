https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/berlinde-heyecan-zirveye-tasindi-taraftarlardan-birisi-kurt-kostumu-giydi--1085604718.html

Berlin'de heyecan zirveye taşındı: Taraftarlardan birisi kurt kostümü giydi

Berlin'de heyecan zirveye taşındı: Taraftarlardan birisi kurt kostümü giydi

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlar heyecanı zirveye taşıdı. Kent... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T17:46+0300

2024-07-06T17:46+0300

2024-07-06T17:46+0300

spor

berlin

avrupa futbol şampiyonası

almanya

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

hollanda

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Günün erken saatlerinden itibaren şehirde yoğunluğunu artıran futbolseverler, daha sonra Breitscheidplatz meydanında toplandı. Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar Türk bayraklarıyla da görsel şölen oluştururken, maç öncesi heyecanı artırdı. Milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen men cezasına tepki olarak birçok taraftarın 'bozkurt' işareti yaptığı görüldü. Bir taraftarın kurt maskesiyle dolaşması ise dikkatleri üzerine çekti.Turnuva boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları oynadığı kentlerde yoğun destek veren taraftarlar bugün de Berlin'de kenti kırmızı-beyaza çevirdi. Açılan dev Türk bayrağıyla birlikte meşaleler yanarken, alana gelen Mehter Takımı da çaldıkları marşlarla taraftarların coşkusuna ortak oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/cumhurbaskani-erdogan-milli-mac-icin-almanyaya-hareket-etti-1085604131.html

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berlin, avrupa futbol şampiyonası, almanya, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), hollanda