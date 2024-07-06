Her yere kargasıyla gidiyor: 'O zamandan beri bizi hiç bırakmadı'
17:00 06.07.2024 (güncellendi: 17:15 06.07.2024)
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Abone ol
Balıkesir’in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa’dan kargasıyla gelen bir tatilci bölgedekilerin ilgi odağı haline geldi.
Bursa'dan Erdek’teki yazlığına gelen hayvansever Filiz Kaya, yanında 'Mavi' isimli kargasını da getirdi. Kaya, kardeşiyle birlikte Erdek'te alışveriş yaparken, denize girerken ve çeşitli mekanlarda dolaşırken kargasını yanından ayırmıyor.
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506 Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
1/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506 Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
2/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506 Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
3/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
1/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
2/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
3/3
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - HATİCE DAĞLI-AW241506
Balıkesir'in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa'dan kargasıyla gelen bir tatilci renkli görüntüler verdi
Filiz Kaya, "Mavi'yi bir süre önce sokakta kedilerin elinden kurtardık ve tedavisini yaptırdık. O zamandan beri bizi hiç bırakmadı. Şimdi ise Mavi ailemizin bir parçası oldu" dedi.