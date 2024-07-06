https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/her-yere-kargasiyla-gidiyor-o-zamandan-beri-bizi-hic-birakmadi-1085602943.html

Her yere kargasıyla gidiyor: 'O zamandan beri bizi hiç bırakmadı'

Her yere kargasıyla gidiyor: 'O zamandan beri bizi hiç bırakmadı'

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Erdek ilçesine tatil yapmak için Bursa’dan kargasıyla gelen bir tatilci bölgedekilerin ilgi odağı haline geldi. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T17:00+0300

2024-07-06T17:00+0300

2024-07-06T17:15+0300

yaşam

karga

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Bursa'dan Erdek’teki yazlığına gelen hayvansever Filiz Kaya, yanında 'Mavi' isimli kargasını da getirdi. Kaya, kardeşiyle birlikte Erdek'te alışveriş yaparken, denize girerken ve çeşitli mekanlarda dolaşırken kargasını yanından ayırmıyor.Filiz Kaya, "Mavi'yi bir süre önce sokakta kedilerin elinden kurtardık ve tedavisini yaptırdık. O zamandan beri bizi hiç bırakmadı. Şimdi ise Mavi ailemizin bir parçası oldu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/sarikamista-ucma-asamasina-gelen-angutlar-goruntulendi-1085597092.html

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