Sarıkamış'ta uçma aşamasına gelen angutlar görüntülendi
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Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzüne yaklaşık iki ay önce gelen angutlar doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık iki ay önce gelen angutların yumurtadan çıkan yavruları beslendikleri Hançerli düzündeki göletlerde uçma aşamasına geldi.
© AA / Hüseyin DemirciTürkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzünde yer alan göletlere yaklaşık iki ay önce gelen angutlar, geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yavruladı.
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© AA / Hüseyin Demirci
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzünde yer alan göletlere yaklaşık iki ay önce gelen angutlar, geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yavruladı.
© AA / Hüseyin DemirciAngutlar, yavrularıyla beslendikleri gölette doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
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© AA / Hüseyin Demirci
Angutlar, yavrularıyla beslendikleri gölette doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
© AA / Hüseyin DemirciDoğa fotoğrafçılarından Hasan Cellat, Sarıkamış'ın doğasının özellikle bu mevsimde bütün güzelliklerini sunduğunu belirtti.
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© AA / Hüseyin Demirci
Doğa fotoğrafçılarından Hasan Cellat, Sarıkamış'ın doğasının özellikle bu mevsimde bütün güzelliklerini sunduğunu belirtti.
© AA / Hüseyin DemirciCellat "Yaklaşık iki ay önce bölgemize gelen angut aileleri, Sarıkamış çevresinde oluşan göletlerde yumurtalarını bıraktı. İki ay sonra da yavrularını uçurma noktasına getirdi" dedi.
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© AA / Hüseyin Demirci
Cellat "Yaklaşık iki ay önce bölgemize gelen angut aileleri, Sarıkamış çevresinde oluşan göletlerde yumurtalarını bıraktı. İki ay sonra da yavrularını uçurma noktasına getirdi" dedi.
© AA / Hüseyin Demirci Hasan Cellat, "Bu güvenli bölgede yumurtadan çıkan yavruların çekimini yapmıştık, şimdi hepsi büyüdü sanırım bir iki gün içinde uçacaklar" açıklamasını yaptı.
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© AA / Hüseyin Demirci
Hasan Cellat, "Bu güvenli bölgede yumurtadan çıkan yavruların çekimini yapmıştık, şimdi hepsi büyüdü sanırım bir iki gün içinde uçacaklar" açıklamasını yaptı.