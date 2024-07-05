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Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primi geriliyor
Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primi geriliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığını ifade edip CDS risk priminin gerilediğini açıkladı. Şimşek, "Borçlanma faiz... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T12:32+0300
2024-07-05T12:32+0300
2024-07-05T12:32+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
enflasyon
dezenflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.Türkiye'nin borçlanma faiz oranlarının düştüğünü dile getiren Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin de düştüğünü dile getiren Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü." dedi.Şimşek, şöyle devam etti:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, dezenflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, dezenflasyon
Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artıyor, risk primi geriliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığını ifade edip CDS risk priminin gerilediğini açıkladı. Şimşek, "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin borçlanma faiz oranlarının düştüğünü dile getiren Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin de düştüğünü dile getiren Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü." dedi.
Şimşek, şöyle devam etti:
"Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."