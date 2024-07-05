https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/istanbulda-gozle-gorunur-buyuklukte-goktasi-goruldu-1085581792.html
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde göktaşı görüntülendi
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde göktaşı görüntülendi
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara ve daha birçok şehirden bir göktaşının düştüğü görüldü. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T22:43+0300
2024-07-05T22:43+0300
2024-07-05T22:55+0300
türkiye
istanbul
göktaşı
göktaşı yağmuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085581451_0:736:1360:1501_1920x0_80_0_0_456873ba3014704468a95c75c9cbb670.png
Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan insanlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/sigaraya-6-lira-indirim-en-ucuz-sigara-kac-lira-oldu--1085580909.html
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istanbul, göktaşı, göktaşı yağmuru
istanbul, göktaşı, göktaşı yağmuru
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde göktaşı görüntülendi
22:43 05.07.2024 (güncellendi: 22:55 05.07.2024)
İstanbul, Ankara ve daha birçok şehirden bir göktaşının düştüğü görüldü.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi.
O anları cep telefonuyla kayda alan insanlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi.