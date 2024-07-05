https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/istanbulda-gozle-gorunur-buyuklukte-goktasi-goruldu-1085581792.html

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde göktaşı görüntülendi

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde göktaşı görüntülendi

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve daha birçok şehirden bir göktaşının düştüğü görüldü. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T22:43+0300

2024-07-05T22:43+0300

2024-07-05T22:55+0300

türkiye

istanbul

göktaşı

göktaşı yağmuru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085581451_0:736:1360:1501_1920x0_80_0_0_456873ba3014704468a95c75c9cbb670.png

Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan insanlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/sigaraya-6-lira-indirim-en-ucuz-sigara-kac-lira-oldu--1085580909.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, göktaşı, göktaşı yağmuru