https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/genc-yildiz-arda-gulerden-dikkat-ceken-mac-gunu-paylasimi--1085601431.html
Genç yıldız Arda Güler'den maç günü paylaşımı
Genç yıldız Arda Güler'den maç günü paylaşımı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de oynayan Türk genç yıldız Arda Güler, Hollanda maçı için nefesler tutulmuş iken maça yönelik bir paylaşım yaptı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T16:11+0300
2024-07-06T16:11+0300
2024-07-06T16:11+0300
spor
türkiye
hollanda
arda güler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
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Bugün saat 22.00'da başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için tüm Türkiye'de nefesler tutulmuş iken, takımın yıldızlarından Arda Güler'den bir paylaşım geldi. Güler, şu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html
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türkiye, hollanda, arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
türkiye, hollanda, arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Genç yıldız Arda Güler'den maç günü paylaşımı
Real Madrid'de oynayan Türk genç yıldız Arda Güler, Hollanda maçı için nefesler tutulmuş iken maça yönelik bir paylaşım yaptı.
Bugün saat 22.00'da başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için tüm Türkiye'de nefesler tutulmuş iken, takımın yıldızlarından Arda Güler'den bir paylaşım geldi.
Güler, şu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı: