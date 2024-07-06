https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/genc-yildiz-arda-gulerden-dikkat-ceken-mac-gunu-paylasimi--1085601431.html

Genç yıldız Arda Güler'den maç günü paylaşımı

Genç yıldız Arda Güler'den maç günü paylaşımı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de oynayan Türk genç yıldız Arda Güler, Hollanda maçı için nefesler tutulmuş iken maça yönelik bir paylaşım yaptı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T16:11+0300

2024-07-06T16:11+0300

2024-07-06T16:11+0300

spor

türkiye

hollanda

arda güler

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

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Bugün saat 22.00'da başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için tüm Türkiye'de nefesler tutulmuş iken, takımın yıldızlarından Arda Güler'den bir paylaşım geldi. Güler, şu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html

hollanda

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Sputnik Türkiye

türkiye, hollanda, arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası