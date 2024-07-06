https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/garson-olarak-calistigi-yerde-kovulan-kadin-isyerini-satin-aldi--1085603214.html

Garson olarak çalıştığı yerden kovulan kadın işyerini satın aldı

Garson olarak çalıştığı yerden kovulan kadın işyerini satın aldı

Sputnik Türkiye

Bolu’da 24 yaşındaki genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı. Melisa Öztürk, “Müdürle kavga etmiştik, beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T17:07+0300

2024-07-06T17:07+0300

2024-07-06T17:07+0300

türkiye

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2022 yılında Bolu’da Melisa Öztürk, bir restoranda işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk, burada komilik, garsonluk yaptı. Restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk ile tartışmalar yaşamaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk, işte kovuldu. Aradan geçen bir süre zamanın ardından Melisa Öztürk, çalışarak para birikimi yaptı. Babası Bahattin Öztürk’ün de desteğiyle Melisa Öztürk, kovulduğu işyerini satın aldı. Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu’nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı.'Burayı satın almamda müdür biraz tuzu biberi oldu'Hırslı birisi olduğunu dile getiren Melisa Öztürk, “2022 yılının başlarında buraya işe başlamıştım. Çok uzun dönem burada çalıştım. Komilik, garsonluk yaptım. Burada çalışırken Kadir bey müdürümdü. Burada çalışırken kovuldum. Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık” şeklinde konuştu.Müdür olaya yorum yaptı İşten çıkararak önünü açtığını ifade eden Melisa Öztürk’ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, “Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Hırslı bir çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok” diyerek esprili bir dille duygularını ifade etti.

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