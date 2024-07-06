https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/fenerbahce-ikinci-hazirlik-macinda-mourinho-wacker-ile-1-1-berabere-kaldi-1085609571.html
Fenerbahçe, Mourinho direktörlüğündeki ikinci hazırlık maçında Wacker ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Mourinho direktörlüğündeki ikinci hazırlık maçında Wacker ile 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T22:32+0300
2024-07-06T22:32+0300
2024-07-06T22:36+0300
spor
fenerbahçe
hazırlık maçı
edin dzeko
gol
jose mourinho
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını Admira Wacker takımına karşı yaptı. Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanan mücadeleye Teknik Direktör Jose Mourinho; Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11’iyle başladı. Maçın 7. dakikasında Reinhard Young, Avusturya ekibini 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 22. dakikasında Edin Dzeko, penaltıdan eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmaya yeni sezon çubuklu formasıyla çıktı.Kanarya, Avusturya kampında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-ilk-11i-belli-oldu--1085608314.html
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fenerbahçe, hazırlık maçı, edin dzeko, gol, jose mourinho
fenerbahçe, hazırlık maçı, edin dzeko, gol, jose mourinho
Fenerbahçe, Mourinho direktörlüğündeki ikinci hazırlık maçında Wacker ile 1-1 berabere kaldı
22:32 06.07.2024 (güncellendi: 22:36 06.07.2024)
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü Edin Dzeko'dan geldi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını Admira Wacker takımına karşı yaptı. Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanan mücadeleye Teknik Direktör Jose Mourinho; Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko 11’iyle başladı. Maçın 7. dakikasında Reinhard Young, Avusturya ekibini 1-0 öne geçirdi.
Müsabakanın 22. dakikasında Edin Dzeko, penaltıdan eşitlik golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmaya yeni sezon çubuklu formasıyla çıktı.
Kanarya, Avusturya kampında 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.