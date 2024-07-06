https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/cumhurbaskani-erdogan-milli-mac-icin-almanyaya-hareket-etti-1085604131.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçı için Almanya'ya hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçı için Almanya'ya hareket etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T17:26+0300
2024-07-06T17:26+0300
2024-07-06T17:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
almanya
hollanda
maç
gençlik ve spor bakanlığı
futbol
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avrupa futbol şampiyonası
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A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00'de Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/genc-yildiz-arda-gulerden-dikkat-ceken-mac-gunu-paylasimi--1085601431.html
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recep tayyip erdoğan, almanya, hollanda, maç, gençlik ve spor bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
recep tayyip erdoğan, almanya, hollanda, maç, gençlik ve spor bakanlığı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Hollanda maçı için Almanya'ya hareket etti
17:26 06.07.2024 (güncellendi: 17:30 06.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00'de Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.