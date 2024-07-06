https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/berberlerin-izin-gunleri-belli-oldu-1085598116.html

Berberlerin izin günleri belli oldu

Berberlerin izin günleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Sektör paydaşlarının taleplerini değerlendiren Bakanlık, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Peki... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T14:47+0300

2024-07-06T14:47+0300

2024-07-06T14:47+0300

ticaret

ticaret bakanlığı

yaşam

berber

berber

izin

izin

pazar

pazar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104197/26/1041972691_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4aa5d7fbb592ba04dafaf52d683ca8a7.jpg

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Buna göre Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla, Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak.İstanbul Berberler Odası başkanından açıklamaİstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın duyarlılığıyla yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız ankette berberlerimizin %93’ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi” dedi.Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise, “Bu kararı uzun zamandır bekliyorduk. Çoğu berber pazar günleri kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalıyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalkmış oldu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ucuz-oldugu-icin-tercih-ediliyordu-yarin-yeni-donem-basliyor-zam-700-bin-tlyi-bulacak-1085589039.html

pazar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berberler pazar günü açık mı 2024, berberler hangi gün kapalı, berberler kaçta açılır, berberler pazar günü kapalı mı