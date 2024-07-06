https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/berberlerin-izin-gunleri-belli-oldu-1085598116.html
Berberlerin izin günleri belli oldu
Berberlerin izin günleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Sektör paydaşlarının taleplerini değerlendiren Bakanlık, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Peki... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T14:47+0300
2024-07-06T14:47+0300
2024-07-06T14:47+0300
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1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Buna göre Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla, Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak.İstanbul Berberler Odası başkanından açıklamaİstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın duyarlılığıyla yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız ankette berberlerimizin %93’ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi” dedi.Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise, “Bu kararı uzun zamandır bekliyorduk. Çoğu berber pazar günleri kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalıyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalkmış oldu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ucuz-oldugu-icin-tercih-ediliyordu-yarin-yeni-donem-basliyor-zam-700-bin-tlyi-bulacak-1085589039.html
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berberler pazar günü açık mı 2024, berberler hangi gün kapalı, berberler kaçta açılır, berberler pazar günü kapalı mı
berberler pazar günü açık mı 2024, berberler hangi gün kapalı, berberler kaçta açılır, berberler pazar günü kapalı mı
Berberlerin izin günleri belli oldu
Sektör paydaşlarının taleplerini değerlendiren Bakanlık, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Peki, berberler hangi gün kapalı olacak?
1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Buna göre Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla, Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak.
İstanbul Berberler Odası başkanından açıklama
İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın duyarlılığıyla yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız ankette berberlerimizin %93’ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi” dedi.
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise, “Bu kararı uzun zamandır bekliyorduk. Çoğu berber pazar günleri kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalıyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalkmış oldu” ifadelerini kullandı.