Başpehlivanlardan 'Bozkurt' tepkisi: 'A Milli Takımımıza başarılar dileriz'

© AA / Salih Baran 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı. Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı