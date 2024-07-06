https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/baspehlivanlardan-bozkurt-tepkisi-a-milli-takimimiza-basarilar-dileriz-1085596156.html
Başpehlivanlardan 'Bozkurt' tepkisi: 'A Milli Takımımıza başarılar dileriz'
Başpehlivanlardan 'Bozkurt' tepkisi: 'A Milli Takımımıza başarılar dileriz'
Sputnik Türkiye
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, 'Bozkurt' işareti yaptı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T13:37+0300
2024-07-06T13:37+0300
2024-07-06T13:37+0300
türkiye
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
bozkurt
a milli futbol takımı
'trump'ın suudi arabistan'a tepkisi' anketi
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Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, 'bozkurt' işareti yaptı.Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler tribünleri doldurduTürkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı.Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri takip etmek isteyen güreşseverler, er meydanı girişindeki bilet gişelerinde sıraya girdi.Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından Er Meydanı'na girerek güreşleri izlemeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, bozkurt, a milli futbol takımı, 'trump'ın suudi arabistan'a tepkisi' anketi
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, bozkurt, a milli futbol takımı, 'trump'ın suudi arabistan'a tepkisi' anketi
Başpehlivanlardan 'Bozkurt' tepkisi: 'A Milli Takımımıza başarılar dileriz'
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, 'Bozkurt' işareti yaptı.
Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.
Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, 'bozkurt' işareti yaptı.
Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler tribünleri doldurdu
Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı.
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri takip etmek isteyen güreşseverler, er meydanı girişindeki bilet gişelerinde sıraya girdi.
Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından Er Meydanı'na girerek güreşleri izlemeye başladı.