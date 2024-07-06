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Bakan duyurdu: E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanacak
Bakan duyurdu: E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getireceklerini... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T10:35+0300
2024-07-06T10:35+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
e-ticaret
kadın girişimciler
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Bakan Göktaş, bu yıl 'Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder’ temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.Kooperatiflerin geçmişten günümüze her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini bildirdi.Bakan Göktaş, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını oluşturuyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar” dedi.Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 910 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, “Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Bu kapsamda, 1.012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 1200 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 45 bin'den fazla kişi faydalandı” dedi.Göktaş, Bakanlık olarak verdikleri danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almalarına kolaylık sağladıklarını vurguladı.'Ben De Varım' devreye girecekAyrıca 'Kooperatifler E-Ticaret ile Daha Güçlü' temasıyla, Bakanlığımız Kadın Kooperatifleri Ağı Web Portalında kayıtlı olan ve e-ticaret yapan kadın kooperatiflerimizin görünürlüklerini artırmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olduklarını belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:Kooperatiflerin kadınlar için önemli olduğunu ve bu alanda farkındalık oluşturmak, sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için ilgili taraflarla çeşitli protokoller de imzaladıklarını belirten Bakan Göktaş “Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile “IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzaladık. Bu protokol ile TKDK tarafından kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, protokol kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ücretsiz 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' verileceği müjdesini vererek, “Bakanlık olarak ivme kazandırdığımız kadın girişimciliği çalışmalarını TKDK ile iş birliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.Bakanlık olarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş “Bu vesileyle, tüm kooperatiflerin 6 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyorum” dedi.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, e-ticaret, kadın girişimciler
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, e-ticaret, kadın girişimciler

Bakan duyurdu: E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanacak

10:35 06.07.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getireceklerini açıkladı.
Bakan Göktaş, bu yıl 'Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder’ temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.
Kooperatiflerin geçmişten günümüze her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Göktaş, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını oluşturuyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar” dedi.
Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 910 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, “Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Bu kapsamda, 1.012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 1200 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 45 bin'den fazla kişi faydalandı” dedi.
Göktaş, Bakanlık olarak verdikleri danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almalarına kolaylık sağladıklarını vurguladı.

'Ben De Varım' devreye girecek

Ayrıca 'Kooperatifler E-Ticaret ile Daha Güçlü' temasıyla, Bakanlığımız Kadın Kooperatifleri Ağı Web Portalında kayıtlı olan ve e-ticaret yapan kadın kooperatiflerimizin görünürlüklerini artırmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olduklarını belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:

Bu doğrultuda https://kadingirisimci.gov.tr/ web sitemizde bugün itibarıyla “Ben De Varım” uygulamasını kullanıma açıyoruz. Attığımız bu adım ile e-ticaret yapan kadın kooperatiflerinin web sayfalarına https://kadingirisimci.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Böylece e- ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkânı getiriyoruz

Kooperatiflerin kadınlar için önemli olduğunu ve bu alanda farkındalık oluşturmak, sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için ilgili taraflarla çeşitli protokoller de imzaladıklarını belirten Bakan Göktaş Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile “IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzaladık. Bu protokol ile TKDK tarafından kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, protokol kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ücretsiz 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' verileceği müjdesini vererek, “Bakanlık olarak ivme kazandırdığımız kadın girişimciliği çalışmalarını TKDK ile iş birliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Bakanlık olarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş Bu vesileyle, tüm kooperatiflerin 6 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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