https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-duyurdu-e-ticaret-yapan-kadin-kooperatiflerine-tek-bir-platform-uzerinden-erisim-saglanacak-1085589895.html

Bakan duyurdu: E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanacak

Bakan duyurdu: E-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim sağlanacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e-ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getireceklerini... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T10:35+0300

2024-07-06T10:35+0300

2024-07-06T10:35+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

e-ticaret

kadın girişimciler

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Bakan Göktaş, bu yıl 'Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder’ temasıyla kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma ve istihdamı artırmada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.Kooperatiflerin geçmişten günümüze her daim toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara çözüm üreten önemli kuruluşlar olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini bildirdi.Bakan Göktaş, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında kadın kooperatiflerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi iş fırsatlarını oluşturuyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyorlar” dedi.Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 910 çalıştay ve bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, “Kadın, ülke olarak geleceğe güvenle bakabilmemizin anahtarıdır. Güçlü bir ülkenin temelinde kadınlarıyla güçlü olan bir toplum vardır. Bu kapsamda, 1.012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Ürün geliştirme, gıda güvenirliği ve ürün hikayeleştirme gibi konularda toplamda 1200 kişiye eğitim verdik. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu faaliyetlerden, bugüne kadar yaklaşık 45 bin'den fazla kişi faydalandı” dedi.Göktaş, Bakanlık olarak verdikleri danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almalarına kolaylık sağladıklarını vurguladı.'Ben De Varım' devreye girecekAyrıca 'Kooperatifler E-Ticaret ile Daha Güçlü' temasıyla, Bakanlığımız Kadın Kooperatifleri Ağı Web Portalında kayıtlı olan ve e-ticaret yapan kadın kooperatiflerimizin görünürlüklerini artırmalarına ve ekonomik yönden güçlenmelerine destek olduklarını belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:Kooperatiflerin kadınlar için önemli olduğunu ve bu alanda farkındalık oluşturmak, sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için ilgili taraflarla çeşitli protokoller de imzaladıklarını belirten Bakan Göktaş “Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile “IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzaladık. Bu protokol ile TKDK tarafından kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, protokol kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ücretsiz 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' verileceği müjdesini vererek, “Bakanlık olarak ivme kazandırdığımız kadın girişimciliği çalışmalarını TKDK ile iş birliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.Bakanlık olarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş “Bu vesileyle, tüm kooperatiflerin 6 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, e-ticaret, kadın girişimciler