https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/17-yil-hapis-cezasi-bulunan-kadin-mutfak-dolabinda-yakalandi-1085604438.html
17 yıl hapis cezası bulunan kadın mutfak dolabında yakalandı
17 yıl hapis cezası bulunan kadın mutfak dolabında yakalandı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın mutfak dolabı içerisinde saklanırken yakalandı. Kadının 'yol kesmek suretiyle silahla... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T17:43+0300
2024-07-06T17:43+0300
2024-07-06T17:43+0300
türkiye
kayseri
kadın
dolap
mutfak
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.'yi yakalamak için bir adrese operasyon düzenlediDüzenlenen operasyonda 24 yaşındaki kadın saklandığı mutfak dolabı içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan İ.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/garson-olarak-calistigi-yerde-kovulan-kadin-isyerini-satin-aldi--1085603214.html
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kayseri, kadın, dolap, mutfak
kayseri, kadın, dolap, mutfak
17 yıl hapis cezası bulunan kadın mutfak dolabında yakalandı
Kayseri'de hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın mutfak dolabı içerisinde saklanırken yakalandı. Kadının 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan arandığı öğrenildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.'yi yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi
Düzenlenen operasyonda 24 yaşındaki kadın saklandığı mutfak dolabı içerisinde yakalandı.
Gözaltına alınan İ.D.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.