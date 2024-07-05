https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/yuzyillardir-kayaya-sapliydi-fransada-1300-yillik-efsanevi-kilic-aniden-kayboldu-1085545953.html
Yüzyıllardır kayaya saplıydı: Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç aniden kayboldu
Yüzyıllardır kayaya saplıydı: Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç aniden kayboldu
Sputnik Türkiye
Fransız Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcının "gizemli şekilde" ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T06:58+0300
2024-07-05T06:58+0300
2024-07-05T06:58+0300
kılıç
kaya
yaşam
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102597/41/1025974192_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_1c4bf26c03aea3e7d283f7653cfe7b6d.jpg
Fransız basınında çıkan haberlere göre, polis, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve ünlü Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan Durandal isimli kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırdığını belirtti.'Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı'Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/uzmanindan-yaslanma-karsiti-13-besin-onerisi-genc-kalmak-bu-kadar-kolay-miymis--1085518681.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102597/41/1025974192_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_eef4b4c5502f9005433b30fb05d4c857.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kılıç, kaya, fransa
Yüzyıllardır kayaya saplıydı: Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç aniden kayboldu
Fransız Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcının "gizemli şekilde" ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, polis, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve ünlü Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan Durandal isimli kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırdığını belirtti.
'Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı'
Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.