https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/yuzyillardir-kayaya-sapliydi-fransada-1300-yillik-efsanevi-kilic-aniden-kayboldu-1085545953.html

Yüzyıllardır kayaya saplıydı: Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç aniden kayboldu

Yüzyıllardır kayaya saplıydı: Fransa'da 1300 yıllık efsanevi kılıç aniden kayboldu

Sputnik Türkiye

Fransız Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcının "gizemli şekilde" ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T06:58+0300

2024-07-05T06:58+0300

2024-07-05T06:58+0300

kılıç

kaya

yaşam

fransa

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Fransız basınında çıkan haberlere göre, polis, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve ünlü Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan Durandal isimli kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırdığını belirtti.'Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı'Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

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kılıç, kaya, fransa