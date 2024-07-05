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Uzunluğu 25 santimetreyi buluyor: Batman'da etçil çekirge görüldü
Uzunluğu 25 santimetreyi buluyor: Batman'da etçil çekirge görüldü
Sputnik Türkiye
Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. Prof. Dr. Ali Satar, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T00:22+0300
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etçil
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Batman'da etçil çekirgeye rastlandı.Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.Kentte yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı.Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.'Ekolojik sisteme katkı sunuyor'Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü" dedi.Bu türden korkmamak gerektiğini dile getiren Satar, etçil çekirgelerin korunmasının önemine değindi.Satar, "Son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sayıları arttı. Bu varlıkları korumamız lazım. Zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar" ifadelerini kullandı.
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çekirge, etçil, böcek
çekirge, etçil, böcek

Uzunluğu 25 santimetreyi buluyor: Batman'da etçil çekirge görüldü

00:22 05.07.2024 (güncellendi: 00:28 05.07.2024)
© AA / Şahin SeçenBatman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi.
Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA / Şahin Seçen
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Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. Prof. Dr. Ali Satar, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor" dedi.
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı.
Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.
Kentte yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı.
Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.
© AA / Şahin SeçenBatman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi.
Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi.
© AA / Şahin Seçen

'Ekolojik sisteme katkı sunuyor'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.
Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü" dedi.
Bu türden korkmamak gerektiğini dile getiren Satar, etçil çekirgelerin korunmasının önemine değindi.
Satar, "Son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sayıları arttı. Bu varlıkları korumamız lazım. Zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar" ifadelerini kullandı.
etçil çekirge - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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