https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/dev-etcil-cekirge-goruntulendi-boyu-20-santimetreye-ulasabiliyor-gece-avlaniyor-1085512462.html

Dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor, gece avlanıyor

Dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor, gece avlanıyor

Sputnik Türkiye

Elazığ ve Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüldü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T11:25+0300

2024-07-04T11:25+0300

2024-07-04T11:25+0300

yaşam

çekirge

etçil

böcek

elazığ

diyarbakır

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Elazığ'ın merkeze bağlı Serince köyünde tarlada bulunan bir kişi, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ise dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi.Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti. Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.

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çekirge, etçil, böcek, elazığ, diyarbakır