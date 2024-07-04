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SON DAKİKA | Mili Savunma Bakanlığı'ndan 'Suriye’de meydana gelen provokatif eylemler' açıklaması
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Dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor, gece avlanıyor
Dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor, gece avlanıyor
Sputnik Türkiye
Elazığ ve Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüldü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:25+0300
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Elazığ'ın merkeze bağlı Serince köyünde tarlada bulunan bir kişi, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ise dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi.Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti. Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.
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çekirge, etçil, böcek, elazığ, diyarbakır
çekirge, etçil, böcek, elazığ, diyarbakır

Dev etçil çekirge görüntülendi: Boyu 20 santimetreye ulaşabiliyor, gece avlanıyor

11:25 04.07.2024
© İHA / ERKAN BAY-AW239759etçil çekirge
etçil çekirge - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / ERKAN BAY-AW239759
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Elazığ ve Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüldü.
Elazığ'ın merkeze bağlı Serince köyünde tarlada bulunan bir kişi, dev bir çekirge fark etti.
İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde ise dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi.
Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti. Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.
Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu tür, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.
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