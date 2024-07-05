https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uzmani-uyardi-uzun-sure-guneste-kalmak-kanser-riskini-arttiriyor-1085560628.html

Uzmanı uyardı: ‘Uzun süre güneşte kalmak kanser riskini artırıyor’

Uzmanı uyardı: ‘Uzun süre güneşte kalmak kanser riskini artırıyor’

Sputnik Türkiye

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş kremi kullanımında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanı yaptığı açıklamada sahte güneş kremlerine karşı uyarılarda... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T13:16+0300

2024-07-05T13:16+0300

2024-07-05T13:19+0300

yaşam

kanser

cilt kanseri

d vitamini

güneş kremi

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da güneşin dik geldiği ve UV ışınlarının en yoğun olduğu yaz mevsiminde, güneş kremi kullanımı oldukça arttı. Gün boyunca dışarıda çalışanlar, açık havada spor yapanlar veya sıradan bir günü güneş altında geçiren herkes, güneş kremi kullanmayı ihmal edebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun piyasadaki sahte kremlere karşı vatandaşı uyararak, “Krem tercihinde bilindik markalar tercih edilmeli. İnternette satılan sahte kremlere dikkat edilmeli” dedi.Tosun açıklamasında ayrıca uzun süre güneşte kalmanın kanser riskini artırdığının da altını çizdi.'Deri kanserinde artış gözlendi'Çocukların güneşe fazla maruz kaldıklarında oluşan güneş yanıklarının ilerleyen dönemlerde kansere neden olabileceğini vurgulayan Tosun, “Güneşle birlikte son yıllarda deri kanseri de arttı. Güneşin deri kanserine etkisi, güneşe bağlı lekelenmeler, hem de güneşe bağlı yaşlanma gibi yan etkiler gözükebilir. Kış aylarında da güneşten korunmak önemli fakat yaz aylarında güneşten korunmak önem arz ediyor. Güneş ışınları dünyamıza saat sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik açıyla ulaşıyor. Bu saat aralığında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkıldığı takdirde ise çıkmadan yarım saat önce güneş kremi kullanılmalı ve her üç saatte güneş kremi tazelenmeli. Çünkü güneş kremlerinin belli bir koruma süresi var. Yaşlılar ve çocukların güneşten kendilerini korumaları lazım. Özellikle çocuklar güneşe fazla maruz kaldıklarında oluşan yanıkları ilerleyen dönemlerde kansere neden olabilir. Güneş kremlerinde dermokozmetik markalar önemli. İnternette satılan sahte kremlere dikkat edilmeli. Tabii bununla birlikte cilt tipine uygun krem seçimi de bir hayli önemli. Güneş kremleri D vitamini sentezini engellemez. Güneş yanığı olduktan sonra bizim önerdiğimiz kremler kullanılmalı. Halk arasında bilinen yoğurt ve buz sürme durumu ortaya beklenmeyen sonuçlar çıkartabilir” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-sehir-icin-uyari-sari-alarm-cok-kuvvetli-gelecek-1085548015.html

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kanser, cilt kanseri, d vitamini, güneş kremi