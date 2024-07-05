https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uskudar-belediyesinden-tasinmazlari-satiyor-iddialarina-iliskin-aciklama-1085544344.html

Üsküdar Belediyesi'nden 'taşınmazları satıyor' iddialarına ilişkin açıklama

Üsküdar Belediyesi'nden 'taşınmazları satıyor' iddialarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesi, sosyal medyada yer alan belediyenin taşınmazlarını sattığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T01:41+0300

2024-07-05T01:41+0300

2024-07-05T02:29+0300

türkiye

üsküdar belediyesi

sosyal medya

taşınmaz

satış

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Üsküdar Belediyesi'nin belediyeye ait gayrimenkulleri satışa çıkardığına dair ortaya atılan iddiaya Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi.Belediyeden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir” denildi.“Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışlarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız” denildi.

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üsküdar belediyesi, sosyal medya, taşınmaz, satış