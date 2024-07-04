https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/adalarda-yonergeye-uygun-olmayan-akulu-araclar-toplanmaya-baslandi-1085539458.html
Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı
Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı
Sputnik Türkiye
- Adalar Belediyesi,Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandığını duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T21:33+0300
2024-07-04T21:33+0300
2024-07-04T21:33+0300
adalar
adalar belediyesi
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
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Adalarda UKOME yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandı.Belediyeden yapılan açıklamada, 03 Haziran 2021 tarih ve 2021 4-4 sayılı UKOME yönergesindeki şartları taşımayan tüm akülü araçların faaliyetlerinin bugünden itibaren sonlandırıldığı belirtildi.İlgili şartları taşımayan araçların Adalar ilçesi dışına çıkarılması gerektiği aktarılan açıklamada, söz konusu araçların Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle toplanmaya başlandığı kaydedildi.Açıklamada, toplanan araçların ana karaya taşınıp yediemine teslim edileceği bilgisi paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:
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adalar, adalar belediyesi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı
- Adalar Belediyesi,Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandığını duyurdu.
Adalarda UKOME yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, 03 Haziran 2021 tarih ve 2021 4-4 sayılı UKOME yönergesindeki şartları taşımayan tüm akülü araçların faaliyetlerinin bugünden itibaren sonlandırıldığı belirtildi.
İlgili şartları taşımayan araçların Adalar ilçesi dışına çıkarılması gerektiği aktarılan açıklamada, söz konusu araçların Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle toplanmaya başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, toplanan araçların ana karaya taşınıp yediemine teslim edileceği bilgisi paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Araçlarını Adalar dışına çıkartmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızın araçları Adalar Belediyemiz tarafından ana karaya ücretsiz taşınacaktır. Yönerge kapsamındaki araçlar ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz."