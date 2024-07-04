https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/adalarda-yonergeye-uygun-olmayan-akulu-araclar-toplanmaya-baslandi-1085539458.html

Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı

Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı

Sputnik Türkiye

- Adalar Belediyesi,Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandığını duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T21:33+0300

2024-07-04T21:33+0300

2024-07-04T21:33+0300

adalar

adalar belediyesi

ukome

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

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Adalarda UKOME yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandı.Belediyeden yapılan açıklamada, 03 Haziran 2021 tarih ve 2021 4-4 sayılı UKOME yönergesindeki şartları taşımayan tüm akülü araçların faaliyetlerinin bugünden itibaren sonlandırıldığı belirtildi.İlgili şartları taşımayan araçların Adalar ilçesi dışına çıkarılması gerektiği aktarılan açıklamada, söz konusu araçların Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle toplanmaya başlandığı kaydedildi.Açıklamada, toplanan araçların ana karaya taşınıp yediemine teslim edileceği bilgisi paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/imamoglundan-azmanbus-aciklamasi-tepkileri-hissediyor-ve-anliyorum-1085182952.html

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Sputnik Türkiye

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