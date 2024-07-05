https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/merih-demiral-hollanda-macinda-oynayacak-mi-kac-mac-ceza-aldi-merih-demiral-yarin-oynayacak-mi-1085562104.html

Cezası belli oldu: Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?

Cezası belli oldu: Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' iddiasıyla Merih... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:00+0300

2024-07-05T14:00+0300

2024-07-05T14:04+0300

merih demiral

spor

bozkurt

bozkurt

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye

cas

cas

euro 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104041/91/1040419184_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_24c886c2b00f3578156bfb25cbc9bdf1.jpg

Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA tarafından başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sunduğu 30 sayfalık savunmaya rağmen Demiral'a 2 maç ceza verdi.Merih Demiral Türkiye Hollanda maçında oynayacak mı?'Merih Demiral yarın oynayacak mı' sorusu da gündeme geldi. Merih Demiral, A Milli Takım kampında antrenmanlara katılmasına rağmen, ceza nedeniyle yarın oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında sahada olamayacak.Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etmek için CAS'a başvurmuştu. Bu cezanın CAS tarafından onaylanması durumunda, Demiral yarı finalde de forma giyemeyecek. CAS'ın vereceği nihai karara göre, Demiral'ın oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merih demiral hollanda maçında oynayacak mı, kaç maç ceza aldı, merih demiral yarın oynayacak mı