https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/merih-demiral-hollanda-macinda-oynayacak-mi-kac-mac-ceza-aldi-merih-demiral-yarin-oynayacak-mi-1085562104.html
Cezası belli oldu: Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?
Cezası belli oldu: Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' iddiasıyla Merih... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T14:00+0300
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Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA tarafından başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sunduğu 30 sayfalık savunmaya rağmen Demiral'a 2 maç ceza verdi.Merih Demiral Türkiye Hollanda maçında oynayacak mı?'Merih Demiral yarın oynayacak mı' sorusu da gündeme geldi. Merih Demiral, A Milli Takım kampında antrenmanlara katılmasına rağmen, ceza nedeniyle yarın oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında sahada olamayacak.Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etmek için CAS'a başvurmuştu. Bu cezanın CAS tarafından onaylanması durumunda, Demiral yarı finalde de forma giyemeyecek. CAS'ın vereceği nihai karara göre, Demiral'ın oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html
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merih demiral hollanda maçında oynayacak mı, kaç maç ceza aldı, merih demiral yarın oynayacak mı
merih demiral hollanda maçında oynayacak mı, kaç maç ceza aldı, merih demiral yarın oynayacak mı
Cezası belli oldu: Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?
14:00 05.07.2024 (güncellendi: 14:04 05.07.2024)
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' iddiasıyla Merih Demiral'a verdiği ceza belli oldu. Peki, Merih Demiral Türkiye Hollanda maçında oynayacak mı? Merih Demiral kaç maç ceza aldı?
Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti sonrası UEFA tarafından başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sunduğu 30 sayfalık savunmaya rağmen Demiral'a 2 maç ceza verdi.
Merih Demiral Türkiye Hollanda maçında oynayacak mı?
'Merih Demiral yarın oynayacak mı' sorusu da gündeme geldi. Merih Demiral, A Milli Takım kampında antrenmanlara katılmasına rağmen, ceza nedeniyle yarın oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında sahada olamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etmek için CAS'a başvurmuştu. Bu cezanın CAS tarafından onaylanması durumunda, Demiral yarı finalde de forma giyemeyecek. CAS'ın vereceği nihai karara göre, Demiral'ın oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanacak.