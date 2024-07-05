https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefadan-jude-bellingham-karari-cezasi-bir-yil-ertelendi-1085563993.html

UEFA'dan Jude Bellingham kararı: Cezası bir yıl ertelendi

UEFA'dan Jude Bellingham kararı: Cezası bir yıl ertelendi

Sputnik Türkiye

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:21+0300

2024-07-05T14:21+0300

2024-07-05T14:21+0300

spor

uefa

euro 2024

jude bellingham

ceza

ingiltere

erteleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/08/1051571202_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_159ef7d54bc8d0ee866f64a697f1c634.jpg

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.Son 16 turunda İngiltere'nin uzatma bölümleri sonunda Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.İngiltere Futbol Federasyonuna ise taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, euro 2024, jude bellingham, ceza, ingiltere, erteleme