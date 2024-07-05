https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefadan-jude-bellingham-karari-cezasi-bir-yil-ertelendi-1085563993.html
UEFA'dan Jude Bellingham kararı: Cezası bir yıl ertelendi
UEFA'dan Jude Bellingham kararı: Cezası bir yıl ertelendi
Sputnik Türkiye
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T14:21+0300
2024-07-05T14:21+0300
2024-07-05T14:21+0300
spor
uefa
euro 2024
jude bellingham
ceza
ingiltere
erteleme
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.Son 16 turunda İngiltere'nin uzatma bölümleri sonunda Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.İngiltere Futbol Federasyonuna ise taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html
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uefa, euro 2024, jude bellingham, ceza, ingiltere, erteleme
uefa, euro 2024, jude bellingham, ceza, ingiltere, erteleme
UEFA'dan Jude Bellingham kararı: Cezası bir yıl ertelendi
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30 bin euro para cezası ve bir yıl ertelemeli olarak bir maç ceza verdi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.
Son 16 turunda İngiltere'nin uzatma bölümleri sonunda Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere Futbol Federasyonuna ise taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de bin euro para cezası verildiği kaydedildi.