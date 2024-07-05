https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/galibiyet-uzerine-yemek-turkiyenin-avusturyayi-yendigi-gun-ulkede-kebap-yeme-sayisi-artti-1085576162.html
Galibiyet üzerine yemek: Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği gün ülkede kebap yeme sayısı arttı
Galibiyet üzerine yemek: Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği gün ülkede kebap yeme sayısı arttı
Sputnik Türkiye
Yemeksepeti, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamı Avusturya'da kebap siparişlerinde artış olduğunu bildirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T19:28+0300
2024-07-05T19:28+0300
2024-07-05T19:28+0300
spor
milli takım
a milli futbol takımı
yemek sepeti
yemeksepeti
avusturya
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
kebap
adana kebap
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği salı günündeki istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero'nun Avusturya'daki iştiraki foodora'da maç akşamında kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.Türkiye'de döner başı çekti Aynı akşam, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde ise döner başı çekerken, bunu burger ve pizza siparişleri takip etti. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/devlet-bahceliden-demiral-aciklamasi-cekilmek-uygun-olacaktir-1085570857.html
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milli takım, a milli futbol takımı, yemek sepeti, yemeksepeti, avusturya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kebap, adana kebap
milli takım, a milli futbol takımı, yemek sepeti, yemeksepeti, avusturya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kebap, adana kebap
Galibiyet üzerine yemek: Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği gün ülkede kebap yeme sayısı arttı
Yemeksepeti, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamı Avusturya'da kebap siparişlerinde artış olduğunu bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği salı günündeki istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero'nun Avusturya'daki iştiraki foodora'da maç akşamında kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.
Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.
Türkiye'de döner başı çekti
Aynı akşam, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde ise döner başı çekerken, bunu burger ve pizza siparişleri takip etti. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü.