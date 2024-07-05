https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/galibiyet-uzerine-yemek-turkiyenin-avusturyayi-yendigi-gun-ulkede-kebap-yeme-sayisi-artti-1085576162.html

Galibiyet üzerine yemek: Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği gün ülkede kebap yeme sayısı arttı

Galibiyet üzerine yemek: Türkiye'nin Avusturya'yı yendiği gün ülkede kebap yeme sayısı arttı

Sputnik Türkiye

Yemeksepeti, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç akşamı Avusturya'da kebap siparişlerinde artış olduğunu bildirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T19:28+0300

2024-07-05T19:28+0300

2024-07-05T19:28+0300

spor

milli takım

a milli futbol takımı

yemek sepeti

yemeksepeti

avusturya

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

kebap

adana kebap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085576006_102:0:1498:785_1920x0_80_0_0_7af1531375baeafebd4e805e4b65bcaf.jpg

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği salı günündeki istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero'nun Avusturya'daki iştiraki foodora'da maç akşamında kebap siparişleri, şinitzel siparişlerini geride bıraktı.Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra, Avusturyalı futbolseverler de bu özel geceyi kebapla taçlandırdı. Şinitzelin tahtını sallayan kebap, maç heyecanı yaşayan Avusturyalıları da etkisi altına alarak, siparişlerde zirveye oturdu.Türkiye'de döner başı çekti Aynı akşam, Türkiye'de Yemeksepeti üzerinden yapılan siparişlerde ise döner başı çekerken, bunu burger ve pizza siparişleri takip etti. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden kebap ve diğer geleneksel lezzetler de yoğun ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/devlet-bahceliden-demiral-aciklamasi-cekilmek-uygun-olacaktir-1085570857.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli takım, a milli futbol takımı, yemek sepeti, yemeksepeti, avusturya, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), kebap, adana kebap