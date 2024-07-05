https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/tff-merih-demiral-icin-hazirlanan-savunma-dosyasini-uefaya-gonderdi-1085560789.html
TFF Merih Demiral için hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya gönderdi
TFF Merih Demiral için hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya gönderdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı futbolcusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle açılan... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T13:22+0300
2024-07-05T13:22+0300
2024-07-05T13:46+0300
spor
merih demiral
türkiye futbol federasyonu (tff)
savunma
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TFF, savunma dosyasında bozkurt işaretinin, Anadolu, Orta Asya ve dünyadaki Türk kökenli halkların bin yıllık bir simgesi olduğunu vurguladı. Dosyada, geçmişteki benzer örneklere de yer verildi.Savunmanın detaylarıTFF tarafından hazırlanan savunma dosyasında, bozkurt işaretinin Türk kültüründe derin tarihi ve kültürel kökleri olduğunun altı çizildi. Bu sembolün siyasi bir anlam taşımadığı, aksine kültürel bir ifade biçimi olduğu belirtildi.UEFA'nın kararı bekleniyorMerih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından açılan soruşturma, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. TFF'nin sunduğu savunma dosyasının ardından UEFA'nın vereceği karar merakla bekleniyor.Kamuoyunun tepkisiTürk futbolseverler, bozkurt işaretinin bir ceza konusu olmaması gerektiğini savunarak, TFF'ye destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefa-duyurdu-merih-demiralin-cezasi-belli-oldu-1085561324.html
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uefa kararı, merih demiral, bozkurt işareti
uefa kararı, merih demiral, bozkurt işareti
TFF Merih Demiral için hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya gönderdi
13:22 05.07.2024 (güncellendi: 13:46 05.07.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı futbolcusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin savunma dosyasını UEFA'ya sundu.
TFF, savunma dosyasında bozkurt işaretinin, Anadolu, Orta Asya ve dünyadaki Türk kökenli halkların bin yıllık bir simgesi olduğunu vurguladı. Dosyada, geçmişteki benzer örneklere de yer verildi.
TFF tarafından hazırlanan savunma dosyasında, bozkurt işaretinin Türk kültüründe derin tarihi ve kültürel kökleri olduğunun altı çizildi. Bu sembolün siyasi bir anlam taşımadığı, aksine kültürel bir ifade biçimi olduğu belirtildi.
UEFA'nın kararı bekleniyor
Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından açılan soruşturma, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. TFF'nin sunduğu savunma dosyasının ardından UEFA'nın vereceği karar merakla bekleniyor.
Türk futbolseverler, bozkurt işaretinin bir ceza konusu olmaması gerektiğini savunarak, TFF'ye destek veriyor.