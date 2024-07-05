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Sigaraya 6 lira indirim: En ucuz sigara kaç lira oldu?
Sigaraya 6 lira indirim: En ucuz sigara kaç lira oldu?
Sputnik Türkiye
Temmuz'da kesinleşen ÖTV zammının ardından birçok sigara üreticisi, fiyatlarına 9 TL ile 13 TL arasında zam yapma kararı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
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fiyat
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Son olarak 3 Temmuz’da kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından ÖTV’ye yapılacak zam nedeniyle tüm sigara markalarına 9 ile 13 lira arasında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan güncelleme sonrası birçok sigara firması, zam kararından vazgeçerek indirim yapma kararı aldı.Zamlar iptal edildi GİB, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının güncellendiğini duyurdu. Güncellemeye göre, sigara paketlerinde ÖTV tutarı 6,49 TL artarak 33,3 TL’den 39,5 TL’ye yükseldi. Ancak, sigara firmaları beklenenden daha az artış gösteren ÖTV nedeniyle zam kararını iptal ederek indirim uygulamaya karar verdi.En ucuz sigara 61 TL’ye DüştüJTİ grubu sigaralarına gelen 10 TL zamdan sonra 6 TL indirim yaptı. Bu kapsamda en pahalı sigara 145 TL olurken, en ucuz sigara 61 TL oldu.Güncel sigara fiyatları• Winston Slender: 66,00 TL• Winston Dark Blue: 65,00 TL• Winston Deep Blue: 65,00 TL• Winston: 68,00 TL• Winston Slims: 72,00 TL• Winston Xsence: 74,00 TLDiğer sigara gruplarının da benzer şekilde indirim kararı alması ve son yapılan zamlarda düşüşe gitmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/en-cok-tercih-edilen-bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuz-sigara-artik-ucuz-degil-1085552977.html
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Sigaraya 6 lira indirim: En ucuz sigara kaç lira oldu?

22:06 05.07.2024 (güncellendi: 22:08 05.07.2024)
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA
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Temmuz'da kesinleşen ÖTV zammının ardından birçok sigara üreticisi, fiyatlarına 9 TL ile 13 TL arasında zam yapma kararı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tütün ve alkol ürünlerinden alınan ÖTV'ye ilişkin değişiklik yaptı. Güncelleme sonrası sigara fiyatlarına 6 liralık indirim gelmiş oldu.
Son olarak 3 Temmuz’da kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından ÖTV’ye yapılacak zam nedeniyle tüm sigara markalarına 9 ile 13 lira arasında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan güncelleme sonrası birçok sigara firması, zam kararından vazgeçerek indirim yapma kararı aldı.

Zamlar iptal edildi

GİB, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının güncellendiğini duyurdu. Güncellemeye göre, sigara paketlerinde ÖTV tutarı 6,49 TL artarak 33,3 TL’den 39,5 TL’ye yükseldi. Ancak, sigara firmaları beklenenden daha az artış gösteren ÖTV nedeniyle zam kararını iptal ederek indirim uygulamaya karar verdi.

En ucuz sigara 61 TL’ye Düştü

JTİ grubu sigaralarına gelen 10 TL zamdan sonra 6 TL indirim yaptı. Bu kapsamda en pahalı sigara 145 TL olurken, en ucuz sigara 61 TL oldu.

Güncel sigara fiyatları

• Winston Slender: 66,00 TL
• Winston Dark Blue: 65,00 TL
• Winston Deep Blue: 65,00 TL
• Winston: 68,00 TL
• Winston Slims: 72,00 TL
• Winston Xsence: 74,00 TL
Diğer sigara gruplarının da benzer şekilde indirim kararı alması ve son yapılan zamlarda düşüşe gitmesi bekleniyor.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
EKONOMİ
En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: 'En ucuz sigara artık ucuz değil'
11:08
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