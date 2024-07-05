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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/en-cok-tercih-edilen-bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuz-sigara-artik-ucuz-degil-1085552977.html
En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: 'En ucuz sigara artık ucuz değil'
En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: 'En ucuz sigara artık ucuz değil'
Sputnik Türkiye
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, birçok ürün grubuna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Bu zamdan en çok etkilenen ürünlerden... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:08+0300
2024-07-05T11:08+0300
ekonomi
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ÖTV zammının ardından 'sigara fiyatları ne kadar oldu' sorusu en çok aratılan konulardan biri olmuştu. JTI'ın ardından Pihilip Morris de ürünlerine zam yaptıTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, içki, sigara ve akaryakıt gibi birçok üründe ÖTV zammı uygulanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, sigara fiyatlarına da ciddi oranda zam yapıldı. İlk zam haberi JTI grubundan geldi; bu grubun sigaraları, ÖTV zammının ardından 67-80 lira aralığında satılmaya başlandı.Philip Morris de ürünlerine zam yaptıJTI'ın ardından Philip Morris de sigara fiyatlarını artırdı. Zam sonrasında, en ucuz sigaranın fiyatı 63 liradan 66 liraya, en pahalı sigaranın fiyatı ise 70 liradan 73 liraya yükseldi.Sigara fiyatlarındaki artışın sebepleriSigaraya gelen ÖTV zamlarının ardında, TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon verileri ve bu doğrultuda devletin vergi gelirlerini artırma politikası yatıyor. Artan enflasyon oranları, tüketim mallarının fiyatlarını yukarı çekerken, ÖTV zamları da bu artışları daha belirgin hale getiriyor.Sigara fiyatlarındaki artış, tüketiciler arasında tepkiyle karşılanırken, 'en ucuz sigara artık ucuz değil' yorumlarına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/otv-zammi-sonrasi-fiyat-listesi-guncellenmisti-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1085511747.html
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En çok tercih edilen bir sigara grubuna daha zam geldi: 'En ucuz sigara artık ucuz değil'

11:08 05.07.2024
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, birçok ürün grubuna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Bu zamdan en çok etkilenen ürünlerden biri de sigara oldu. Bir sigara zammı daha geldi. Peki en ucuz sigara ne kadar oldu? En pahalı sigara hangisi?
ÖTV zammının ardından 'sigara fiyatları ne kadar oldu' sorusu en çok aratılan konulardan biri olmuştu. JTI'ın ardından Pihilip Morris de ürünlerine zam yaptı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, içki, sigara ve akaryakıt gibi birçok üründe ÖTV zammı uygulanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, sigara fiyatlarına da ciddi oranda zam yapıldı. İlk zam haberi JTI grubundan geldi; bu grubun sigaraları, ÖTV zammının ardından 67-80 lira aralığında satılmaya başlandı.

Philip Morris de ürünlerine zam yaptı

JTI'ın ardından Philip Morris de sigara fiyatlarını artırdı. Zam sonrasında, en ucuz sigaranın fiyatı 63 liradan 66 liraya, en pahalı sigaranın fiyatı ise 70 liradan 73 liraya yükseldi.

Sigara fiyatlarındaki artışın sebepleri

Sigaraya gelen ÖTV zamlarının ardında, TÜİK'in açıkladığı yüksek enflasyon verileri ve bu doğrultuda devletin vergi gelirlerini artırma politikası yatıyor. Artan enflasyon oranları, tüketim mallarının fiyatlarını yukarı çekerken, ÖTV zamları da bu artışları daha belirgin hale getiriyor.
Sigara fiyatlarındaki artış, tüketiciler arasında tepkiyle karşılanırken, 'en ucuz sigara artık ucuz değil' yorumlarına neden oldu.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
EKONOMİ
ÖTV zammı sonrası fiyat listesi güncellenmişti: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
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