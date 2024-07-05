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Ukrayna, IMF’nin en büyük ikinci borçlusu konumunda: Mısır’ı geride bıraktı
Ukrayna, IMF’nin en büyük ikinci borçlusu konumunda: Mısır’ı geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borcu yeni kredi diliminin almasıyla 13 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Bu ülke, Mısır’ı geride bırakarak... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T09:30+0300
2024-07-05T09:26+0300
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IMF, 28 Haziran’da Ukrayna’ya yönelik kredi programının dördüncü incelemesini tamamlayarak yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme onayladı.Sputnik’in incelediği IMF verilerine göre Ukrayna, 28 Haziran öncesinde 11 milyar 600 milyon dolarlık borçla IMF’nin en büyük üçüncü borçlusu konumundaydı. Ancak yeni dilimin alınmasıyla ülkenin borcu 13 milyar 800 milyona çıktı. Böylece Ukrayna, 13 milyar 600 milyon dolarlık borca sahip Mısır’ı geçerek IMF’nin en büyük borçluları listesinde ikinciliğe yükseldi.Arjantin, toplam 41 milyar 700 milyon dolarlık ödenmemiş borcuyla IMF’nin en büyük borçlusu konumunda. IMF ile uzun ve sorunlu ilişkisi bulunan Arjantin, 2018’de fonun tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olan 57 milyar dolar borç almıştı. Halihazırda bu ülkenin IMF’ye olan borcu 41 milyar 700 milyon dolar.Arjantin, Ukrayna ve Mısır’ın toplam borcu, IMF’nin toplam alacağının yüzde 46’sını oluşturuyor.İlk beşte ayrıca 8 milyar 550 milyon dolarla Ekvador ve 8 milyar 400 milyon dolarla Pakistan bulunuyor.Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyorBatı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.
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ukrayna, imf, uluslararası para fonu (imf), kredi, borç, mısır, arjantin, ekvador, pakistan, abd, batı
ukrayna, imf, uluslararası para fonu (imf), kredi, borç, mısır, arjantin, ekvador, pakistan, abd, batı

Ukrayna, IMF’nin en büyük ikinci borçlusu konumunda: Mısır’ı geride bıraktı

09:30 05.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTUluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna
Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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Ukrayna’nın Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan borcu yeni kredi diliminin almasıyla 13 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Bu ülke, Mısır’ı geride bırakarak IMF’nin en büyük ikinci borçlusu haline geldi.
IMF, 28 Haziran’da Ukrayna’ya yönelik kredi programının dördüncü incelemesini tamamlayarak yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme onayladı.
Sputnik’in incelediği IMF verilerine göre Ukrayna, 28 Haziran öncesinde 11 milyar 600 milyon dolarlık borçla IMF’nin en büyük üçüncü borçlusu konumundaydı. Ancak yeni dilimin alınmasıyla ülkenin borcu 13 milyar 800 milyona çıktı. Böylece Ukrayna, 13 milyar 600 milyon dolarlık borca sahip Mısır’ı geçerek IMF’nin en büyük borçluları listesinde ikinciliğe yükseldi.
Arjantin, toplam 41 milyar 700 milyon dolarlık ödenmemiş borcuyla IMF’nin en büyük borçlusu konumunda. IMF ile uzun ve sorunlu ilişkisi bulunan Arjantin, 2018’de fonun tarihindeki en büyük kurtarma operasyonu olan 57 milyar dolar borç almıştı. Halihazırda bu ülkenin IMF’ye olan borcu 41 milyar 700 milyon dolar.
Arjantin, Ukrayna ve Mısır’ın toplam borcu, IMF’nin toplam alacağının yüzde 46’sını oluşturuyor.
İlk beşte ayrıca 8 milyar 550 milyon dolarla Ekvador ve 8 milyar 400 milyon dolarla Pakistan bulunuyor.

Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyor

Batı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.
Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.
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