https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-disisleri-bakanligi-japon-yetkililer-rusyaya-yonelik-dusmanca-tutumlarini-gozden-gecirmeli-1085580615.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Japon yetkililer Rusya'ya yönelik düşmanca tutumlarını gözden geçirmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Japon yetkililer Rusya'ya yönelik düşmanca tutumlarını gözden geçirmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japon yetkililerin Rusya'ya yönelik düşmanca tutumlarını gözden geçirmelerinin iki ülke arasında diyaloğun... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T22:05+0300
2024-07-05T22:05+0300
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andrey rudenko
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japonya
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asya-pasifik
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Rusya'daki bilimsel kuruluşların daveti üzerine Moskova'da bulunan Japon Sasakawa Barış Vakfı heyetiyle görüşme gerçekleştiren Rudenko, Tokyo'nun Ukrayna ile ilgili durum konusunda diğer G7 üyeleriyle dayanışması nedeniyle ilişkileri kötüleşen Rusya ve Japonya'nın, ancak Japon yetkililerin düşmanca tutumlarını fiilen gözden geçirmesi durumunda siyasi diyaloğa dönebileceğini söyledi.Japon heyete Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yaklaşımlarını anlatan Rudenko, Japon yetkililerin yeni bir askerileştirme rotası izlemelerinin bölgede gerilimin artmasına katkı yaptığına dikkat çekti.Rudenko, “Japonya Başbakanı Fumio Kishida yönetiminin ‘G7 dayanışması’yönünde yaptığı öngörüsüz seçim ve Ukrayna çevresindeki durum bağlamında izlediği çatışmacı politikalar, Rusya-Japonya bağlarının benzeri görülmemiş şekilde bozulmasına yol açtı” diye konuştu.Rudenko ayrıca, ikili siyasi diyaloğun ve pratik etkileşimin yeniden başlamasına giden yolun ancak Japonya'nın Rusya'ya yönelik düşmanca tavrını somut adımlarla destekleyerek gözden geçirmesiyle açılabileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/japonya-rusyadan-41-kurulusa-yonelik-yaptirim-karari-aldi-1085065682.html
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andrey rudenko, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, g7, ukrayna, asya-pasifik, diyalog, tokyo, fumio kishida
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Japon yetkililer Rusya'ya yönelik düşmanca tutumlarını gözden geçirmeli
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japon yetkililerin Rusya'ya yönelik düşmanca tutumlarını gözden geçirmelerinin iki ülke arasında diyaloğun yolunu açacağını belirtti.
Rusya'daki bilimsel kuruluşların daveti üzerine Moskova'da bulunan Japon Sasakawa Barış Vakfı heyetiyle görüşme gerçekleştiren Rudenko, Tokyo'nun Ukrayna ile ilgili durum konusunda diğer G7 üyeleriyle dayanışması nedeniyle ilişkileri kötüleşen Rusya ve Japonya'nın, ancak Japon yetkililerin düşmanca tutumlarını fiilen gözden geçirmesi durumunda siyasi diyaloğa dönebileceğini söyledi.
Japon heyete Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yaklaşımlarını anlatan Rudenko, Japon yetkililerin yeni bir askerileştirme rotası izlemelerinin bölgede gerilimin artmasına katkı yaptığına dikkat çekti.
Rudenko, “Japonya Başbakanı Fumio Kishida yönetiminin ‘G7 dayanışması’yönünde yaptığı öngörüsüz seçim ve Ukrayna çevresindeki durum bağlamında izlediği çatışmacı politikalar, Rusya-Japonya bağlarının benzeri görülmemiş şekilde bozulmasına yol açtı” diye konuştu.
Rudenko ayrıca, ikili siyasi diyaloğun ve pratik etkileşimin yeniden başlamasına giden yolun ancak Japonya'nın Rusya'ya yönelik düşmanca tavrını somut adımlarla destekleyerek gözden geçirmesiyle açılabileceğini vurguladı.