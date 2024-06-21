https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/japonya-rusyadan-41-kurulusa-yonelik-yaptirim-karari-aldi-1085065682.html

Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı

Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı

Sputnik Türkiye

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan aralarında savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec ve elmas üreticisi Alrosa’nın da olduğu 41 kuruluş ve 11... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T08:58+0300

2024-06-21T08:58+0300

2024-06-21T09:12+0300

dünya

ukrayna krizi

japonya

rusya

yaptırım

almaz-antey

tupolev

alrosa

kara liste

rusya karşıtı yaptırımlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ab-rusyaya-yonelik-14-yaptirim-paketini-onayladi-1085037072.html

japonya

rusya

çin

hindistan

bae

özbekistan

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, japonya, rusya, yaptırım, almaz-antey, tupolev, alrosa, kara liste, rusya karşıtı yaptırımlar, çin, hindistan, bae, özbekistan, kazakistan