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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/japonya-rusyadan-41-kurulusa-yonelik-yaptirim-karari-aldi-1085065682.html
Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı
Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı
Sputnik Türkiye
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan aralarında savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec ve elmas üreticisi Alrosa’nın da olduğu 41 kuruluş ve 11... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T08:58+0300
2024-06-21T09:12+0300
dünya
ukrayna krizi
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yaptırım
almaz-antey
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Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ab-rusyaya-yonelik-14-yaptirim-paketini-onayladi-1085037072.html
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ukrayna krizi, japonya, rusya, yaptırım, almaz-antey, tupolev, alrosa, kara liste, rusya karşıtı yaptırımlar, çin, hindistan, bae, özbekistan, kazakistan
ukrayna krizi, japonya, rusya, yaptırım, almaz-antey, tupolev, alrosa, kara liste, rusya karşıtı yaptırımlar, çin, hindistan, bae, özbekistan, kazakistan

Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı

08:58 21.06.2024 (güncellendi: 09:12 21.06.2024)
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Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan aralarında savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec ve elmas üreticisi Alrosa’nın da olduğu 41 kuruluş ve 11 kişinin ‘kara listeye’ alındığını duyurdu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.
Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.
Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.
Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.
Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
DÜNYA
AB, Rusya’ya yönelik 14. yaptırım paketini onayladı
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