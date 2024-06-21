https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/japonya-rusyadan-41-kurulusa-yonelik-yaptirim-karari-aldi-1085065682.html
Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı
Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı
Sputnik Türkiye
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan aralarında savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec ve elmas üreticisi Alrosa’nın da olduğu 41 kuruluş ve 11... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T08:58+0300
2024-06-21T08:58+0300
2024-06-21T09:12+0300
dünya
ukrayna krizi
japonya
rusya
yaptırım
almaz-antey
tupolev
alrosa
kara liste
rusya karşıtı yaptırımlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ab-rusyaya-yonelik-14-yaptirim-paketini-onayladi-1085037072.html
japonya
rusya
çin
hindistan
bae
özbekistan
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_265829dbddcd63d25284a6b45cc45b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, japonya, rusya, yaptırım, almaz-antey, tupolev, alrosa, kara liste, rusya karşıtı yaptırımlar, çin, hindistan, bae, özbekistan, kazakistan
ukrayna krizi, japonya, rusya, yaptırım, almaz-antey, tupolev, alrosa, kara liste, rusya karşıtı yaptırımlar, çin, hindistan, bae, özbekistan, kazakistan
Japonya, Rusya’dan 41 kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldı
08:58 21.06.2024 (güncellendi: 09:12 21.06.2024)
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan aralarında savunma şirketi Almaz-Antey, teknoloji devi Rostec ve elmas üreticisi Alrosa’nın da olduğu 41 kuruluş ve 11 kişinin ‘kara listeye’ alındığını duyurdu.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesini açıkladı. Listeye, Rus savunma şirketi Almaz-Antey ve teknoloji devi Rostec'in yan şirketleri, uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev ve elmas ürecisi Alrosa dahil 41 kuruluş ve 11 vatandaşın ismi yer alıyor.
Japonya'da, Rus uçak üreticileri İlyuşin ve Tupolev şirketleri dahil 9 kuruluşa ait varlıkların dondurulduğu bildirildi. 14 şirkete de Japonya’dan ihracat yasağı getirildi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun da yer aldığı yeni ‘kara listeye’ Rus şirket ve kuruluşların başkanları olan 11 kişi dahil edildi.
Ayrıca Rusya’ya yaptırımları aşmaya yardımcı oldukları iddiasıyla Çin, Hindistan, BAE, Özbekistan ve Kazakistan’dan 11 şirkete yönelik de yaptırım kararı alındı.
Japonya, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle toplamda 1070 Rus vatandaşı ve 847 şirket ve kuruluşa yönelik yaptırım uyguluyor.
Tokyo’nun Moskova’ya yönelik düşmanca politika uyguladığını defalarca kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın yaptırımların yanı sıra Ukrayna’ya silah yardımı yaptığına, Japon toplumu için Rus karşıtı eğilimler kışkırttığına ve Rusya’nın uzak doğu sınırlarında askeri etkinliğini artırdığına dikkat çekiyor.