https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-bir-hava-ussu-daha-iskender-kurbani-mig-29-savas-ucagi-yok-edildi-1085509981.html

Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi

Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenledi. Saldırıda, Ukrayna ordusuna ait... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T10:33+0300

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ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender taktik füze birliğinin, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.Açıklamada, “Saldırı sonucu, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve havacılık mühendisliği araçları yok edildi” ifadesin yer verildi.Bakanlık, saldırı anının görüntülerini de paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı üst üste üç gündür Ukrayna’nın hava üslerine yönelik İskender füzesiyle yapılan saldırıları duyuruyor. 2 Temmuz’da, Mirgorod hava üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında 5 adet Su-27 savaş uçağı yok edilirken 2 uçak daha hasar almıştı. 3 Temmuz’da da Poltava hava üssüne İskender füzesiyle düzenlenen saldırıda bir Mi-24 savaş helikopteri yok edilmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

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