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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-bir-hava-ussu-daha-iskender-kurbani-mig-29-savas-ucagi-yok-edildi-1085509981.html
Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi
Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenledi. Saldırıda, Ukrayna ordusuna ait... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T10:33+0300
2024-07-04T10:30+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender taktik füze birliğinin, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.Açıklamada, “Saldırı sonucu, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve havacılık mühendisliği araçları yok edildi” ifadesin yer verildi.Bakanlık, saldırı anının görüntülerini de paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı üst üste üç gündür Ukrayna’nın hava üslerine yönelik İskender füzesiyle yapılan saldırıları duyuruyor. 2 Temmuz’da, Mirgorod hava üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında 5 adet Su-27 savaş uçağı yok edilirken 2 uçak daha hasar almıştı. 3 Temmuz’da da Poltava hava üssüne İskender füzesiyle düzenlenen saldırıda bir Mi-24 savaş helikopteri yok edilmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iskender-m, iskender füzesi, ukrayna, dnepropetrovsk, hava üssü, füze saldırısı, mig-29, hava savunma sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iskender-m, iskender füzesi, ukrayna, dnepropetrovsk, hava üssü, füze saldırısı, mig-29, hava savunma sistemi

Ukrayna’nın bir hava üssü daha İskender kurbanı: MiG-29 savaş uçağı yok edildi

10:33 04.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenlendi
Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne İskender füzesiyle saldırı düzenledi. Saldırıda, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve hizmet araçları yok edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus İskender taktik füze birliğinin, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.
Açıklamada, “Saldırı sonucu, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve havacılık mühendisliği araçları yok edildi” ifadesin yer verildi.
Bakanlık, saldırı anının görüntülerini de paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı üst üste üç gündür Ukrayna’nın hava üslerine yönelik İskender füzesiyle yapılan saldırıları duyuruyor. 2 Temmuz’da, Mirgorod hava üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında 5 adet Su-27 savaş uçağı yok edilirken 2 uçak daha hasar almıştı. 3 Temmuz’da da Poltava hava üssüne İskender füzesiyle düzenlenen saldırıda bir Mi-24 savaş helikopteri yok edilmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.
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