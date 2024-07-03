https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rosatom-batinin-engellemelerine-ragmen-akkuyu-ngs-projesi-plana-gore-ilerliyor-1085490328.html

Rosatom: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS projesi plana göre ilerliyor

Rosatom: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS projesi plana göre ilerliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T17:16+0300

2024-07-03T17:16+0300

2024-07-03T17:16+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

aleksey lihaçev

nükleer enerji

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin Batılı ülkelerin engellemelerine rağmen plana göre ilerlediğini vurguladı.Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rus heyetinde yer alan Lihaçev, gazetecilerle bir araya geldi.Akkuyu NGS projesinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Lihaçev, "Akkuyu projesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Sorunlar yok değil, bunlar en başta sevkiyatları kısıtlayan, ödemeleri ve lojistiği sekteye uğratan üçüncü ülkeler tarafından çıkarılıyor. Ancak plana göre ilerliyoruz ve söz verdiğimiz gibi santrali 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanmak üzere hazırlayacağız" dedi.'Sinop'taki projeye biraz daha geniş bakmayı öneriyoruz'Sinop'ta inşa edilecek nükleer güç santrali projesine de değinen Lihaçev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 20-25 GW nükleer temelli elektrik üretimi öngördüğünü anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Lihaçev, Sinop'ta planlanan projeyle ilgili son sözün Türkiye'ye ait olduğunun da altını çizdi.

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