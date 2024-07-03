Rosatom: Batı'nın engellemelerine rağmen Akkuyu NGS projesi plana göre ilerliyor
© Sputnik / Dmitry Astakhov / Multimedya arşivine gidinПремьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию "Новые атомные и энергетические технологии"
© Sputnik / Dmitry Astakhov/
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Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin Batılı ülkelerin engellemelerine rağmen plana göre ilerlediğini vurguladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rus heyetinde yer alan Lihaçev, gazetecilerle bir araya geldi.
Akkuyu NGS projesinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Lihaçev, "Akkuyu projesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Sorunlar yok değil, bunlar en başta sevkiyatları kısıtlayan, ödemeleri ve lojistiği sekteye uğratan üçüncü ülkeler tarafından çıkarılıyor. Ancak plana göre ilerliyoruz ve söz verdiğimiz gibi santrali 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanmak üzere hazırlayacağız" dedi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rus heyetinde yer alan Lihaçev, gazetecilerle bir araya geldi.
Akkuyu NGS projesinin başarıyla sürdüğünü kaydeden Lihaçev, "Akkuyu projesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Sorunlar yok değil, bunlar en başta sevkiyatları kısıtlayan, ödemeleri ve lojistiği sekteye uğratan üçüncü ülkeler tarafından çıkarılıyor. Ancak plana göre ilerliyoruz ve söz verdiğimiz gibi santrali 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanmak üzere hazırlayacağız" dedi.
'Sinop'taki projeye biraz daha geniş bakmayı öneriyoruz'
Sinop'ta inşa edilecek nükleer güç santrali projesine de değinen Lihaçev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 20-25 GW nükleer temelli elektrik üretimi öngördüğünü anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sinop projesine biraz daha geniş bakmayı ve belki de onu yeşil enerji sınıfının amiral gemisi haline getirmeyi öneriyoruz. Sadece nükleer enerji değil, özellikle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi ile üretimle yardım sunabileceğimiz yetkinlikleri de oraya kurabiliriz."
Lihaçev, Sinop'ta planlanan projeyle ilgili son sözün Türkiye'ye ait olduğunun da altını çizdi.