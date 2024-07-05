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Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu
Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu
Sputnik Türkiye
Mersin'de karakol önünde tüfekle havaya ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi. Bacağından vurularak yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T21:21+0300
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türkiye
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tüfek
pompalı tüfek
akdeniz
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-yasa-disi-bahis-operasyonu-83-kisi-tutuklandi-1085353262.html
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mersin, tüfek, pompalı tüfek, akdeniz, akdeniz
mersin, tüfek, pompalı tüfek, akdeniz, akdeniz

Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu

21:21 05.07.2024
© HÜSEYİN KAR-Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mersin'de polis merkezi önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahsın polis ekiplerince vurulma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© HÜSEYİN KAR-
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Mersin'de karakol önünde tüfekle havaya ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi. Bacağından vurularak yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.
Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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