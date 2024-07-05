https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/polis-merkezi-onunde-rastgele-ates-etti-bacagindan-vuruldu-1085579123.html
Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu
Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu
Sputnik Türkiye
Mersin'de karakol önünde tüfekle havaya ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi. Bacağından vurularak yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T21:21+0300
2024-07-05T21:21+0300
2024-07-05T21:21+0300
türkiye
mersin
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pompalı tüfek
akdeniz
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-yasa-disi-bahis-operasyonu-83-kisi-tutuklandi-1085353262.html
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mersin, tüfek, pompalı tüfek, akdeniz, akdeniz
Polis merkezi önünde rastgele ateş etti, bacağından vuruldu
Mersin'de karakol önünde tüfekle havaya ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi. Bacağından vurularak yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.
Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.