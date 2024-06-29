https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-yasa-disi-bahis-operasyonu-83-kisi-tutuklandi-1085353262.html

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonu: 83 kişi tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonu: 83 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adana merkezli 30 ilde yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği, hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şebekenin... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T14:48+0300

2024-06-29T14:48+0300

2024-06-29T14:48+0300

türkiye

adana

bahis

yasadışı bahis

tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ’da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı tespit edildi. Şebekenin elebaşlarından H.S.’nin KKTC, K.A.U.’nun ise Karadağ ayağını yönettiği, Türkiye’deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu, elde edilen paranın takibini önlemek için ise altın ve kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 24 Haziran’da Adana merkezli 30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon düzenledi.553 milyon liralık mal varlığına tedbir konulduBelirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında elebaşı H.S. ve K.A.U.’nun da bulunduğu 244 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı uygulandı. Öte yandan şüphelilerin, parayı aklamak için kurdukları bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurdukları belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. H.S. ile K.A.U.’nun da aralarında bulunduğu 173 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.83 kişi tutuklandıAdliyeye sevk edilen 173 kişiden H.S. ile K.A.U.’nun da aralarında 83’ü tutuklanırken 90 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/21-milyar-tllik-operasyon-97-supheli-yakalandi-1085344160.html

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