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Nesil Çalışkan, İngiltere'de Avam Kamarası’na seçilen ilk Türk oldu
Nesil Çalışkan, İngiltere'de Avam Kamarası’na seçilen ilk Türk oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere genel seçimlerinin ardından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, İşçi Partisi adayı Nesil Çalışkan Avam Kamarası'na seçilen ilk Türk kökenli aday... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T10:30+0300
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Yaklaşık 50 milyon seçmenin yer aldığı İngiltere'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi adayı Nesil Çalışkan, Avam Kamarası'na seçilen ilk Türk kökenli aday oldu.Barking Bölgesi'nde seçimi kazanan İşçi Partisi adayı, tarihi başarıya imza attı. Çalışkan, seçimin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamaya yer verdi: İngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.İşçi Partisi, 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ın başbakan olması da garantilendi.Nesil Çalışkan Kimdir?Kuzey Kıbrıs'ta dünyaya gelen Neslihan Çalışkan, 1970'de ailesi ile birlikte İngiltere'ye göç etti. 4 Temmuz 2024 tarihinde İngiltere'de gerçekleşen seçimlerde Avam Kamarası'na giren ilk Türk olarak tarihe geçti.Siyasi kariyeri4 Temmuz'daki genel seçimlerde Barking'den İşçi Partisi adayı olan Çalışkan, Avam Kamarası'na giren ilk Türk oldu.20 yıldır işçi aktivisti ve 2015'ten beri meclis üyesi olan Çalışkan, 4 Temmuz'daki seçim öncesi kampanya kapsamında konut onarımları gibi dahili hizmetlerin gerçekleştirilmesi vaadini sundu.2018'de bulunduğu ilçenin meclisteki ilk kadın lideri olarak seçildi.2023'ten beri yerel yönetimde İşçi Partisi Lideri olarak görev yaptı.
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Nesil Çalışkan, İngiltere'de Avam Kamarası’na seçilen ilk Türk oldu

10:30 05.07.2024 (güncellendi: 11:27 05.07.2024)
Nesil Çalışkan
Nesil Çalışkan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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İngiltere genel seçimlerinin ardından yapılan sandık çıkış anketlerine göre, İşçi Partisi adayı Nesil Çalışkan Avam Kamarası'na seçilen ilk Türk kökenli aday olarak tarihe geçti.
Yaklaşık 50 milyon seçmenin yer aldığı İngiltere'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi adayı Nesil Çalışkan, Avam Kamarası'na seçilen ilk Türk kökenli aday oldu.
Barking Bölgesi'nde seçimi kazanan İşçi Partisi adayı, tarihi başarıya imza attı.
Çalışkan, seçimin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamaya yer verdi:

İşçi Partili milletvekili olmaktan gurur duyuyorum.

Bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim.

Sizin için yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum.

İngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

İşçi Partisi, 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ın başbakan olması da garantilendi.

Nesil Çalışkan Kimdir?

Kuzey Kıbrıs'ta dünyaya gelen Neslihan Çalışkan, 1970'de ailesi ile birlikte İngiltere'ye göç etti.
4 Temmuz 2024 tarihinde İngiltere'de gerçekleşen seçimlerde Avam Kamarası'na giren ilk Türk olarak tarihe geçti.

Siyasi kariyeri

4 Temmuz'daki genel seçimlerde Barking'den İşçi Partisi adayı olan Çalışkan, Avam Kamarası'na giren ilk Türk oldu.
20 yıldır işçi aktivisti ve 2015'ten beri meclis üyesi olan Çalışkan, 4 Temmuz'daki seçim öncesi kampanya kapsamında konut onarımları gibi dahili hizmetlerin gerçekleştirilmesi vaadini sundu.
2018'de bulunduğu ilçenin meclisteki ilk kadın lideri olarak seçildi.
2023'ten beri yerel yönetimde İşçi Partisi Lideri olarak görev yaptı.
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