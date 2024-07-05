https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/abdulkadir-selvi-erdogan-esed-gorusmesi-ne-zaman-1085549430.html

Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Esed görüşmesi ne zaman?

Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Esed görüşmesi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, "Güvenilir kaynaklar çok kısa bir sürede görüşülmesini öngörmüyorlar. ‘Erdoğan-Esed görüşmesi biraz zaman alacak’ diyorlar. Kısa vadede bir... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T10:03+0300

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politika

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esad

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme ihtimali Türkiye'nin gündeminde.Hürriyet yazarı Selvi, görüşmeye dair yapılan yorumları "Ayrıca ne zaman Türkiye ile Suriye arasında normalleşme ihtimali gündeme geliyor, Erdoğan ile Esed görüşmesi yönünde bir gelişme yaşanıyor, ortalık karışıyor. Türkiye ve Suriye’de organize gruplar harekete geçiriliyor. Amaç Erdoğan- Esed görüşmesini engellemek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini önlemek. Kayseri başta olmak üzere Hatay, Gaziantep ve Konya’da yaşanan olayları kastediyorum. Hem ‘Suriyeli mülteciler gitsin’ diyorlar hem de bu ihtimal ortaya çıkınca süreci sabote edecek provokatif eylemler yapıyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Çelişki ama savaştan beslenenler var. Savaş lordları, savaştan beslenen kabileler, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve selefi örgütler ile ABD, İran ve Rusya. Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşirse onlara ekmek çıkmayacak. Rusya, Esed’le görüşmemizi destekliyor. Hatta arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Peki o zaman bu görüşme neden gerçekleşmiyor? Çünkü hem Rusya hem de İran bu görüşmenin kendi güdümünde yapılmasını istiyor. Rusya istiyor ki Esed’le diyalog kendi üzerinden kurulsun, İran istiyor ki kendi üzerinden kurulsun. İlk başlarda Esed, ‘Türkiye işgalci’ diyor, Suriye topraklarından çıkmadığı müddetçe görüşmeyeceğini söylüyordu. Putin’in girişimi ile Esed tavrını yumuşattı. Türkiye’nin, Suriye’nin egemenlik haklarına saygı duyacağını açıklaması durumunda Erdoğan’la görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Suriye’nin toprak bütünlüğüne hem egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu açıkladı. Esed’le görüşebileceğini söyledi. Hatta daha önce ailece görüştüklerini hatırlattı. Bu açık kaynaklar üzerinden liderden lidere mesajlaşmaydı." diye değerlendirdi.Görüşme ne zaman?Selvi ikilinin görüşme tarihine ilişkin de şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/suriye-ile-yeniden-diyalog-ihtimali-dugum-astanada-cozulecek-1085483893.html

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erdoğan-esed görüşmesi