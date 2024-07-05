https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kirada-yeni-donem-dava-sureci-devam-edenler-ne-yapacak-ev-sahibi-yeniden-zam-isteyebilir-mi-1085547372.html

Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?

Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?

Sputnik Türkiye

Kiralarda yıllık zam oranında yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre uygulama başladı. Buna göre ortalama 20 bin lira kira için 13 bin lira zam yapılacak. Bu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T08:09+0300

2024-07-05T08:09+0300

2024-07-05T08:09+0300

ekonomi

kira

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kira yardımı

kira sözleşmesi

kiracı

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ev sahipliği

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Yıllık konut kira zam oranlarının belirlenmesinde yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması sistemine dönüldü. Önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tavan zam oranı yüzde 65.07 olarak belirlenmiş oldu. 2 Temmuz itibarıyla yıllık zam dönemi gelen konut kiracıları bu oranda zam yapacak. Ev sahipleri ise bu oran üzerinde zam talep edemeyecek.Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.Milliyet'te yer alan habere göre Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 12 aylık TÜFE ortalamasının kiracıların zam oranları için üst sınır olduğunu hatırlattı. Özelmacıklı, “Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sınırlama ile birçok mal sahibi yatırım amaçlı konut almaktan vazgeçmişti, hatta kiralık daire oldukça azalmıştı. Kiralık konut arzını artırmaya yönelik politikalar geliştirmeliyiz” dedi.1- TÜFE 12 aylık ortalamasının üstünde zam talep edilebilir mi?Mevcutta TÜFE ortalaması yüzde 65.07 oldu. Zam için üst sınır olarak bu oran kabul ediliyor. Kanunlarda kira sözleşmelerinde TÜFE ortalaması üzerinde yazılan her türlü oran geçersiz.2- Daha önce yüzde 25 zam yapılmış ise ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?Örneğin nisandan nisana yenilenen sözleşme ve yapılan zam için halihazırda yüzde 25 sınırı uygulandı. Ev sahibi yeni bir zam dönemi için nisan 2025’i bekleyecek. Kira bedelleri, sözleşmenin yenileme ayında belirlenir ve kanun değişikliğinin ardından kira bedelinin yeniden belirlenmesi, ara zam yapılması hukuken geçersizdir.3- Yüzde 65.07 altında daha düşük sabit bir zam belirlenebilir mi?Evet TÜFE ortalaması altında sabit bir zam sözleşmeye eklenip uygulanabilir.4- Dava süreci devam eden kiracılar ne yapacak?Dava sürecinde olan kiracılar da yenileme döneminde yasal oranı uygulamak zorunda.5- İş yerleri için uygulama nasıl olacak?İş yerleri için kirada bir zam sınırı uygulanmadı. Onlar için mevcut TÜFE ortalama sistemi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fitchten-dikkat-ceken-turkiye-degerlendirmesi-yil-sonu-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-ne-oldu-1085546301.html

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