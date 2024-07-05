Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:23
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kirada-yeni-donem-dava-sureci-devam-edenler-ne-yapacak-ev-sahibi-yeniden-zam-isteyebilir-mi-1085547372.html
Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?
Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?
Sputnik Türkiye
Kiralarda yıllık zam oranında yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre uygulama başladı. Buna göre ortalama 20 bin lira kira için 13 bin lira zam yapılacak. Bu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T08:09+0300
2024-07-05T08:09+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
kiracı
ev sahibi
ev sahipliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Yıllık konut kira zam oranlarının belirlenmesinde yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması sistemine dönüldü. Önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tavan zam oranı yüzde 65.07 olarak belirlenmiş oldu. 2 Temmuz itibarıyla yıllık zam dönemi gelen konut kiracıları bu oranda zam yapacak. Ev sahipleri ise bu oran üzerinde zam talep edemeyecek.Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.Milliyet'te yer alan habere göre Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 12 aylık TÜFE ortalamasının kiracıların zam oranları için üst sınır olduğunu hatırlattı. Özelmacıklı, “Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sınırlama ile birçok mal sahibi yatırım amaçlı konut almaktan vazgeçmişti, hatta kiralık daire oldukça azalmıştı. Kiralık konut arzını artırmaya yönelik politikalar geliştirmeliyiz” dedi.1- TÜFE 12 aylık ortalamasının üstünde zam talep edilebilir mi?Mevcutta TÜFE ortalaması yüzde 65.07 oldu. Zam için üst sınır olarak bu oran kabul ediliyor. Kanunlarda kira sözleşmelerinde TÜFE ortalaması üzerinde yazılan her türlü oran geçersiz.2- Daha önce yüzde 25 zam yapılmış ise ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?Örneğin nisandan nisana yenilenen sözleşme ve yapılan zam için halihazırda yüzde 25 sınırı uygulandı. Ev sahibi yeni bir zam dönemi için nisan 2025’i bekleyecek. Kira bedelleri, sözleşmenin yenileme ayında belirlenir ve kanun değişikliğinin ardından kira bedelinin yeniden belirlenmesi, ara zam yapılması hukuken geçersizdir.3- Yüzde 65.07 altında daha düşük sabit bir zam belirlenebilir mi?Evet TÜFE ortalaması altında sabit bir zam sözleşmeye eklenip uygulanabilir.4- Dava süreci devam eden kiracılar ne yapacak?Dava sürecinde olan kiracılar da yenileme döneminde yasal oranı uygulamak zorunda.5- İş yerleri için uygulama nasıl olacak?İş yerleri için kirada bir zam sınırı uygulanmadı. Onlar için mevcut TÜFE ortalama sistemi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fitchten-dikkat-ceken-turkiye-degerlendirmesi-yil-sonu-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-ne-oldu-1085546301.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiracı, ev sahibi , ev sahipliği
kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kiracı, ev sahibi , ev sahipliği

Kirada yeni dönem: Dava süreci devam edenler ne yapacak? Ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?

08:09 05.07.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA
Abone ol
Kiralarda yıllık zam oranında yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre uygulama başladı. Buna göre ortalama 20 bin lira kira için 13 bin lira zam yapılacak. Bu oran üzerinde her türlü zam talebi ise geçersiz olacak. Peki, TÜFE 12 aylık ortalamasının üstünde zam talep edilebilir mi? Yüzde 25 zam yapılmış ise ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?
Yıllık konut kira zam oranlarının belirlenmesinde yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması sistemine dönüldü. Önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tavan zam oranı yüzde 65.07 olarak belirlenmiş oldu. 2 Temmuz itibarıyla yıllık zam dönemi gelen konut kiracıları bu oranda zam yapacak. Ev sahipleri ise bu oran üzerinde zam talep edemeyecek.
Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 12 aylık TÜFE ortalamasının kiracıların zam oranları için üst sınır olduğunu hatırlattı. Özelmacıklı, “Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sınırlama ile birçok mal sahibi yatırım amaçlı konut almaktan vazgeçmişti, hatta kiralık daire oldukça azalmıştı. Kiralık konut arzını artırmaya yönelik politikalar geliştirmeliyiz” dedi.

1- TÜFE 12 aylık ortalamasının üstünde zam talep edilebilir mi?

Mevcutta TÜFE ortalaması yüzde 65.07 oldu. Zam için üst sınır olarak bu oran kabul ediliyor. Kanunlarda kira sözleşmelerinde TÜFE ortalaması üzerinde yazılan her türlü oran geçersiz.

2- Daha önce yüzde 25 zam yapılmış ise ev sahibi yeniden zam isteyebilir mi?

Örneğin nisandan nisana yenilenen sözleşme ve yapılan zam için halihazırda yüzde 25 sınırı uygulandı. Ev sahibi yeni bir zam dönemi için nisan 2025’i bekleyecek. Kira bedelleri, sözleşmenin yenileme ayında belirlenir ve kanun değişikliğinin ardından kira bedelinin yeniden belirlenmesi, ara zam yapılması hukuken geçersizdir.

3- Yüzde 65.07 altında daha düşük sabit bir zam belirlenebilir mi?

Evet TÜFE ortalaması altında sabit bir zam sözleşmeye eklenip uygulanabilir.

4- Dava süreci devam eden kiracılar ne yapacak?

Dava sürecinde olan kiracılar da yenileme döneminde yasal oranı uygulamak zorunda.

5- İş yerleri için uygulama nasıl olacak?

İş yerleri için kirada bir zam sınırı uygulanmadı. Onlar için mevcut TÜFE ortalama sistemi devam ediyor.
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
EKONOMİ
Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?
07:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала