https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/mac-skorlarini-bilenmesiyle-unlenen-kahin-kopek-turkiye-hollanda-macinin-sonucunutahminetti-1085549175.html

Maç skorlarını bilenmesiyle ünlenen 'kahin köpek' Türkiye-Hollanda maçının sonucunu tahmin etti

Maç skorlarını bilenmesiyle ünlenen 'kahin köpek' Türkiye-Hollanda maçının sonucunu tahmin etti

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Avusturya maçında skoru doğru tahmin eden 'aircorg' kullanıcı adına sahip köpek, sosyal medyada 'kahin köpek' olarak ün kazandı. Aircorg, bu kez 6... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T09:43+0300

2024-07-05T09:43+0300

2024-07-05T09:43+0300

türkiye

hollanda

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tahmin

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Korgi cinsi köpeğin tahminleri, Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu. Köpeğin kehanetine göre, ilk gol Hollanda'dan gelecek, ancak Türkiye peşi sıra atacağı iki golle maçı kazanarak Berlin'den galip ayrılacak.Kullanıcı yorumlarıSosyal medyada birçok kullanıcı, Aircorg'un tahmini üzerine yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Bu köpüş Türkiye'yi seviyor" derken, bir başka kullanıcı, "Burçlara inanmıyorum ama bu köpeğe inanıyorum" ifadesini kullandı.Daha fazla kehanet bekleniyorAircorg’un kehanetleri, sosyal medyada büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Kullanıcılar, köpeğin gelecekteki maçlar için yapacağı tahminleri de sabırsızlıkla bekliyor.

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türkiye, hollanda, maç, çeyrek final, çeyrek final, yaşam, tahmin