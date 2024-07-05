https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/mac-skorlarini-bilenmesiyle-unlenen-kahin-kopek-turkiye-hollanda-macinin-sonucunutahminetti-1085549175.html
Maç skorlarını bilenmesiyle ünlenen 'kahin köpek' Türkiye-Hollanda maçının sonucunu tahmin etti
Maç skorlarını bilenmesiyle ünlenen 'kahin köpek' Türkiye-Hollanda maçının sonucunu tahmin etti
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Avusturya maçında skoru doğru tahmin eden 'aircorg' kullanıcı adına sahip köpek, sosyal medyada 'kahin köpek' olarak ün kazandı. Aircorg, bu kez 6... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T09:43+0300
2024-07-05T09:43+0300
2024-07-05T09:43+0300
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hollanda
maç
çeyrek final
çeyrek final
spor
yaşam
tahmin
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Korgi cinsi köpeğin tahminleri, Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu. Köpeğin kehanetine göre, ilk gol Hollanda'dan gelecek, ancak Türkiye peşi sıra atacağı iki golle maçı kazanarak Berlin'den galip ayrılacak.Kullanıcı yorumlarıSosyal medyada birçok kullanıcı, Aircorg'un tahmini üzerine yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Bu köpüş Türkiye'yi seviyor" derken, bir başka kullanıcı, "Burçlara inanmıyorum ama bu köpeğe inanıyorum" ifadesini kullandı.Daha fazla kehanet bekleniyorAircorg’un kehanetleri, sosyal medyada büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Kullanıcılar, köpeğin gelecekteki maçlar için yapacağı tahminleri de sabırsızlıkla bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bozkurt-tartismasina-son-noktayi-ilber-ortayli-koydu-ataturk-de-bozkurt-sembolunu-kullanirdi-1085548635.html
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türkiye, hollanda, maç, çeyrek final, çeyrek final, yaşam, tahmin
türkiye, hollanda, maç, çeyrek final, çeyrek final, yaşam, tahmin
Maç skorlarını bilenmesiyle ünlenen 'kahin köpek' Türkiye-Hollanda maçının sonucunu tahmin etti
Türkiye ile Avusturya maçında skoru doğru tahmin eden 'aircorg' kullanıcı adına sahip köpek, sosyal medyada 'kahin köpek' olarak ün kazandı. Aircorg, bu kez 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için kehanette bulundu. Köpeğin tahminine göre maç, Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanacak.
Korgi cinsi köpeğin tahminleri, Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü ve yorum yağmuruna tutuldu. Köpeğin kehanetine göre, ilk gol Hollanda'dan gelecek, ancak Türkiye peşi sıra atacağı iki golle maçı kazanarak Berlin'den galip ayrılacak.
Sosyal medyada birçok kullanıcı, Aircorg'un tahmini üzerine yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Bu köpüş Türkiye'yi seviyor" derken, bir başka kullanıcı, "Burçlara inanmıyorum ama bu köpeğe inanıyorum" ifadesini kullandı.
Daha fazla kehanet bekleniyor
Aircorg’un kehanetleri, sosyal medyada büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Kullanıcılar, köpeğin gelecekteki maçlar için yapacağı tahminleri de sabırsızlıkla bekliyor.