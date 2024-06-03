https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/tmsfden-luks-arac-satisi-1084471997.html
TMSF'den lüks araç satışı
TMSF'den lüks araç satışı
Sputnik Türkiye
TMSF'den yapılan açıklamaya göre faaliyetlerine son verilen "evim şirketlerine" ait, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes gibi lüks araçların da olduğu 20... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T21:15+0300
2024-06-03T21:15+0300
2024-06-03T21:15+0300
türkiye
porsche
porsche
porsche
lüks
lüks araç
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf
mercedes
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html
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porsche, porsche, porsche, lüks, lüks araç, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, mercedes
porsche, porsche, porsche, lüks, lüks araç, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, mercedes
TMSF'den lüks araç satışı
TMSF'den yapılan açıklamaya göre faaliyetlerine son verilen "evim şirketlerine" ait, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil açık ihale ile satılacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.
TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.
Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.
TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.