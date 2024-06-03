https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/tmsfden-luks-arac-satisi-1084471997.html

TMSF'den lüks araç satışı

TMSF'den lüks araç satışı

Sputnik Türkiye

TMSF'den yapılan açıklamaya göre faaliyetlerine son verilen "evim şirketlerine" ait, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes gibi lüks araçların da olduğu 20... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T21:15+0300

2024-06-03T21:15+0300

2024-06-03T21:15+0300

türkiye

porsche

porsche

porsche

lüks

lüks araç

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

tmsf

mercedes

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/tum-bankalardan-uyari-geldi-tmsf-devreye-giriyor-31-mayisa-kadar-e-devletten-kontrol-edilmeli-1080528157.html

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