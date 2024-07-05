https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/luks-araclar-diger-ulkelere-gore-turkiyede-4-kat-daha-pahaliya-satiliyor--1085568750.html

Lüks araçlar diğer ülkelere göre Türkiye'de 4 kat daha pahalıya satılıyor

Lüks araçlar diğer ülkelere göre Türkiye'de 4 kat daha pahalıya satılıyor

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda durgunluk yaşandığı bilinen ikinci el sektöründe Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini marka araçların aynı modellerinin Türkiye'de 4 katı fiyata... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T16:49+0300

2024-07-05T16:49+0300

2024-07-05T16:50+0300

türkiye

lüks araç

otomobil

ikinci el otomobil

ferrari

almanya

araba

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Türkiye’de ikinci el lüks otomobillerin Avrupa’ya göre fiyatları dikkat çekiyor. Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini gibi markaların aynı modelleri Türkiye’de dört katı fiyata satılıyor. Türkiye’deki ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk ve fiyat farkları göz önüne alındığında, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde aynı modellerin çok daha düşük fiyatlara satıldığı görülüyor.Örnekler şaşırtıyor Örneğin, 2003 model Ferrari 575M Maranello Almanya’da 120 bin euroya (4,2 milyon TL) satılırken, Türkiye’de aynı model 15,5 milyon TL’ye satılıyor. Benzer şekilde, Aston Martin V8 Vantage modeli Almanya’da 100 bin euroya (3,5 milyon TL) satılırken, Türkiye’de 13,8 milyon TL’ye alıcı buluyor. Lamborghini Aventador LP700-4 ise Almanya’da 285 bin euro (10,1 milyon TL) iken, Türkiye’de 40 milyon TL’ye satılıyor.ODMD’nin verilerine göre, Haziran ayında Türkiye’de sıfır olarak sadece birer adet Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini satıldı. Ocak-Haziran döneminde ise 12 adet Ferrari, 10 adet Lamborghini ve 8 adet Aston Martin yeni sahiplerine ulaştı. Genel otomobil satışları bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/nisanda-en-fazla-satilan-otomobil-markalari-belli-oldu-1083601450.html

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lüks araç, otomobil, ikinci el otomobil, ferrari, almanya, araba