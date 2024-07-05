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Biden'dan dosta korku, düşmana güven veren sözler: ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım
Biden'dan dosta korku, düşmana güven veren sözler: ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu ve yaptığı gaflar nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya. Başkanlık seçimlerinden çekilmesi yönünde çağrılar yapılan... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:46+0300
2024-07-05T11:46+0300
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Başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programında konuşmakta zorlanan Joe Biden, performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısı altında kaldı. Biden, anlaşılmaz açıklamalarıyla dikkat çekti ve özellikle Cumhuriyetçiler arasında alay konusu oldu.'Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum'ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, katıldığı bir radyo programında "ülkenin ilk siyah kadın başkan yardımcısı" olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek destekçileri arasında hayal kırıklığı yarattı. Biden, "Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Bu sözler, Biden'ın kendisini siyah kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile karıştırdığını gösterdi ve Demokrat Parti'de endişeleri artırdı.Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasinda tepkiBu gaf, Cumhuriyetçiler arasında dalga konusu olurken, Demokrat Parti'de ise Biden'ın adaylığının sorgulanmasına neden oldu. Biden, Trump'a karşı kötü performansıyla ilgili olarak "Hata yaptım, işleri batırdım" dedi. Ancak seçim yarışından çekilmeyeceğini belirterek, "Beni 90 dakikayla değil, başkanlıktaki 3.5 senemle değerlendirin" ifadelerini kullandı.Büyük bağışçılardan çekilme çağrısıDemokrat Parti'nin büyük bağışçıları arasında da Biden'a yönelik rahatsızlık büyüyor. Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaparak bağışlarını durduracağını açıkladı. Bu durum, Biden'ın seçim kampanyası için önemli bir finansal destek kaynağını kaybetme riski taşıyor.Anketler Trump'ı önde gösteriyorNew York Times gazetesinin son anketine göre, Biden hızla oy kaybediyor ve rakibi Trump'ın 6 puan gerisinde kalıyor. ABD'yi karıştıran başkanlık tartışmaları, Biden'ın seçim kampanyası için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Başkan Biden'ın gafları ve sağlığına dair endişeler, seçim yarışında geleceğini belirsizleştiriyor.
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joe biden, donald trump, abd, abd, demokratlar, demokratlar, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, gaf, bunama
joe biden, donald trump, abd, abd, demokratlar, demokratlar, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, gaf, bunama

Biden'dan dosta korku, düşmana güven veren sözler: ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısıyım

11:46 05.07.2024
© İHA / STAN GILLILANDABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© İHA / STAN GILLILAND
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ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumu ve yaptığı gaflar nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya. Başkanlık seçimlerinden çekilmesi yönünde çağrılar yapılan Biden, son gaflarıyla yeniden gündeme oturdu.
Başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump'la karşı karşıya geldiği televizyon programında konuşmakta zorlanan Joe Biden, performansı nedeniyle yarıştan çekilme baskısı altında kaldı. Biden, anlaşılmaz açıklamalarıyla dikkat çekti ve özellikle Cumhuriyetçiler arasında alay konusu oldu.

'Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum'

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, katıldığı bir radyo programında "ülkenin ilk siyah kadın başkan yardımcısı" olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek destekçileri arasında hayal kırıklığı yarattı. Biden, "Siyah bir başkana hizmet eden ilk başkan yardımcısı, ilk siyah kadın olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Bu sözler, Biden'ın kendisini siyah kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile karıştırdığını gösterdi ve Demokrat Parti'de endişeleri artırdı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasinda tepki

Bu gaf, Cumhuriyetçiler arasında dalga konusu olurken, Demokrat Parti'de ise Biden'ın adaylığının sorgulanmasına neden oldu. Biden, Trump'a karşı kötü performansıyla ilgili olarak "Hata yaptım, işleri batırdım" dedi. Ancak seçim yarışından çekilmeyeceğini belirterek, "Beni 90 dakikayla değil, başkanlıktaki 3.5 senemle değerlendirin" ifadelerini kullandı.

Büyük bağışçılardan çekilme çağrısı

Demokrat Parti'nin büyük bağışçıları arasında da Biden'a yönelik rahatsızlık büyüyor. Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney, Biden’a çekilme çağrısı yaparak bağışlarını durduracağını açıkladı. Bu durum, Biden'ın seçim kampanyası için önemli bir finansal destek kaynağını kaybetme riski taşıyor.

Anketler Trump'ı önde gösteriyor

New York Times gazetesinin son anketine göre, Biden hızla oy kaybediyor ve rakibi Trump'ın 6 puan gerisinde kalıyor. ABD'yi karıştıran başkanlık tartışmaları, Biden'ın seçim kampanyası için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Başkan Biden'ın gafları ve sağlığına dair endişeler, seçim yarışında geleceğini belirsizleştiriyor.
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