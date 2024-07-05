Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:23
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:01
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fitchten-dikkat-ceken-turkiye-degerlendirmesi-yil-sonu-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-ne-oldu-1085546301.html
Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?
Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar / TL, enflasyon ve faize... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T07:13+0300
2024-07-05T07:13+0300
ekonomi
fitch
dolar
dolar/tl
ekonomi
tahmin
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082894687_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b11d5153cd609eb71349db7a8694366e.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün haziran ayı enflasyon rakamlarına açıklamasının ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE'de yüzde 1.64'lük artış yaşandı. Veriler, aylık bazdan yılın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını yorumladı.Morales Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil" dedi. Morales, dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.Dolar kuru i̇çi̇n 36 TL beklenti̇si̇Cnbc-e'nin sorularını yanıtlayan Morales, "Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir" ifadesini kullandı.Morales şunları kaydetti:Enflasyon tahmi̇ni̇ yüzde 43'TCMB'ni̇n poli̇ti̇ka fai̇zi̇ni̇ sadece yıl sonunda 250 baz puan i̇ndi̇rmesi̇ni̇ bekli̇yoruz'Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/turk-lirasi-reel-anlamda-yaklasik-son-3-yilin-zirvesinde-1085541072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082894687_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a978c9e813bd4e1995634594701fe08c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fitch, dolar, dolar/tl, ekonomi, tahmin, enflasyon
fitch, dolar, dolar/tl, ekonomi, tahmin, enflasyon

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?

07:13 05.07.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSEDolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone ol
Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar / TL, enflasyon ve faize ilişkin de tahminlerini açıkladı. Morales, yıl sonunda dolar TL kuru için 36 TL, enflasyon için yüzde 43 beklediklerini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün haziran ayı enflasyon rakamlarına açıklamasının ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE'de yüzde 1.64'lük artış yaşandı. Veriler, aylık bazdan yılın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını yorumladı.
Morales Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil" dedi. Morales, dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

Dolar kuru i̇çi̇n 36 TL beklenti̇si̇

Cnbc-e'nin sorularını yanıtlayan Morales, "Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir" ifadesini kullandı.
Morales şunları kaydetti:

Enflasyon tahmi̇ni̇ yüzde 43

"Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin Haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında gözlenen beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle Mart ayında %40 olan 24 yıl sonu enflasyon tahminimizi %43'e yükselttik. Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz."

'TCMB'ni̇n poli̇ti̇ka fai̇zi̇ni̇ sadece yıl sonunda 250 baz puan i̇ndi̇rmesi̇ni̇ bekli̇yoruz'

Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
EKONOMİ
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Dün, 23:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала