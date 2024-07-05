https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/fitchten-dikkat-ceken-turkiye-degerlendirmesi-yil-sonu-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-ne-oldu-1085546301.html

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini ne oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar / TL, enflasyon ve faize... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T07:13+0300

2024-07-05T07:13+0300

2024-07-05T07:13+0300

ekonomi

fitch

dolar

dolar/tl

ekonomi

tahmin

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün haziran ayı enflasyon rakamlarına açıklamasının ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE'de yüzde 1.64'lük artış yaşandı. Veriler, aylık bazdan yılın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını yorumladı.Morales Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil" dedi. Morales, dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.Dolar kuru i̇çi̇n 36 TL beklenti̇si̇Cnbc-e'nin sorularını yanıtlayan Morales, "Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir" ifadesini kullandı.Morales şunları kaydetti:Enflasyon tahmi̇ni̇ yüzde 43'TCMB'ni̇n poli̇ti̇ka fai̇zi̇ni̇ sadece yıl sonunda 250 baz puan i̇ndi̇rmesi̇ni̇ bekli̇yoruz'Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/turk-lirasi-reel-anlamda-yaklasik-son-3-yilin-zirvesinde-1085541072.html

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fitch, dolar, dolar/tl, ekonomi, tahmin, enflasyon